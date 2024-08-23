Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Un turc a încercat să treacă Prutul înot

Un turc a încercat să treacă Prutul înot

Un turc a încercat să treacă Prutul înot

Drumul unui bărbat din Turcia, care intenţiona să ajungă în Spania, s-a oprit la Ungheni. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost prins de poliţiştii de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Iaşi, în cooperare cu structurile similare din Republica Moldova, în timp ce încerca să traverseze Prutul înot. „Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi - ITPF Iaşi, acţionând în baza schimbului de informaţii cu structurile de frontieră din Republica Moldova, au organizat o acţiune specifică, pe timpul căreia au identificat şi reţinut un cetăţean străin, care a încercat să intre ilegal în România, traversând râul Prut înot. În urma verificărilor efectuate, în cooperare cu omologii din statul vecin, colegii noştri au stabilit că persoana în cauză este un bărbat din Turcia, în vârstă de 41 de ani, care a declarat că intenţiona să ajungă în Spania”, spun cei de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră.

Oamenii legii fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, bărbatul fiind preluat de autorităţile statului vecin, în baza acordului de readmisie dintre cele două ţări.

Autorităţile de frontieră din cele două state vor colabora şi în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi siguranţă la frontiera comună. Laura RADU

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe