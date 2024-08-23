Un turc a încercat să treacă Prutul înot

Drumul unui bărbat din Turcia, care intenţiona să ajungă în Spania, s-a oprit la Ungheni. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost prins de poliţiştii de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Iaşi, în cooperare cu structurile similare din Republica Moldova, în timp ce încerca să traverseze Prutul înot. „Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi - ITPF Iaşi, acţionând în baza schimbului de informaţii cu structurile de frontieră din Republica Moldova, au organizat o acţiune specifică, pe timpul căreia au identificat şi reţinut un cetăţean străin, care a încercat să intre ilegal în România, traversând râul Prut înot. În urma verificărilor efectuate, în cooperare cu omologii din statul vecin, colegii noştri au stabilit că persoana în cauză este un bărbat din Turcia, în vârstă de 41 de ani, care a declarat că intenţiona să ajungă în Spania”, spun cei de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră.

Oamenii legii fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, bărbatul fiind preluat de autorităţile statului vecin, în baza acordului de readmisie dintre cele două ţări.

Autorităţile de frontieră din cele două state vor colabora şi în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi siguranţă la frontiera comună. Laura RADU