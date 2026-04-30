* Adrian Șovea pornește pe „Drumul Speranței”, o cursă de 50 de zile pe conturul României, pentru copiii din sistemul de protecție * el va alerga 2.800 de kilometri, de-a lungul granițelor României, pentru a strânge fonduri destinate orelor de psihoterapie pentru copiii instituționalizați, sprijiniți prin programul Ajungem MARI

Pe 1 Mai, când pentru mulți români începe minivacanța, Adrian Șovea pleacă din Iași într-o cursă care va înconjura România. Ultramaratonistul și activistul social va parcurge 2.800 de kilometri în 50 de zile, pe traseul granițelor țării, într-un demers numit „Drumul Speranței”.

Scopul campaniei este strângerea a 100.000 de euro pentru ore de psihoterapie destinate copiilor și tinerilor din sistemul de protecție, susținuți de Ajungem MARI, cel mai mare program național de sprijin pe termen lung pentru această categorie vulnerabilă.

Miza este una concretă: fiecare kilometru alergat ar urma să fie transformat simbolic într-o oră de terapie pentru un copil care a trecut prin abandon, abuz, neglijență sau rupturi familiale dureroase.

„Nu alerg doar pentru mine”

Povestea lui Adrian Șovea este legată direct de cauza pentru care aleargă. Abandonat de mamă la vârsta de doi ani și crescut într-un mediu marcat de lipsuri și violență, sportivul spune că educația și sportul l-au ajutat să-și reconstruiască viața. Acum, își folosește propria experiență pentru a transmite un mesaj copiilor care trec prin traume asemănătoare.

„M-am născut dintr-o greșeală, dar am devenit dovada că unele greșeli schimbă lumea. Azi nu alerg doar pentru mine, ci pentru fiecare copil care a auzit vreodată că nu poate. 2800 km încep cu un singur pas, iar fiecare kilometru reprezintă o oră de terapie pentru un copil care a învățat prea devreme ce înseamnă abandonul. Alerg pentru a ajuta copiii să alerge de traumele care le-au marcat copilăria”, spune Adrian Șovea.

Peste 3.500 de copii au nevoie de sprijin

Ajungem MARI susține peste 3.500 de copii și tineri din sistemul de protecție. Pentru mulți dintre ei, psihoterapia nu este un serviciu suplimentar, ci o șansă reală de a-și înțelege emoțiile, de a recâștiga încrederea în oameni și de a-și construi un viitor independent.

Din 2020 până în prezent, peste 230 de copii au beneficiat de sprijin specializat prin psihoterapeuții cu care colaborează organizația. În spatele acestor cifre sunt copii care au învățat să ceară ajutor, adolescenți care au început să-și recapete vocea și tineri care au descoperit că viața lor nu trebuie să rămână prizonieră traumelor din copilărie.

„Psihoterapia nu este un lux pentru copiii instituționalizați, ci fundația pe care își pot construi o viață independentă și sănătoasă”, transmite Iarina Taban, fondatoarea Ajungem MARI.

Ieșenii pot susține „Drumul Speranței”

Traseul pornește din Iași și va trece prin orașe precum Oradea, Timișoara și Constanța. Pe parcurs, Adrian Șovea se va întâlni cu voluntari și copii din programul Ajungem MARI, iar alergătorii din județele traversate sunt invitați să i se alăture pe anumite segmente.

Cei care vor să sprijine campania pot dona prin platforma Galantom și pot urmări progresul sportivului pe rețelele de socializare. „Drumul Speranței” nu este doar o provocare sportivă, ci un apel public pentru copiii care au nevoie de ajutor ca să-și vindece începutul de viață.

Maura ANGHEL