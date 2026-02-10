* Alexandru, Andrei și Matei, trei elevi de 15 ani de la Colegiul Tehnic „Unirea” Pașcani, sunt în cursa regională a concursului european NOARK cu o machetă funcțională despre gestionarea energiei regenerabile * votarea se face zilnic, iar comunitatea îi poate împinge în TOP 5 regional și, mai departe, spre o finală care se încheie la Praga, la finalul lui martie

Alexandru, Andrei și Matei sunt elevi în clasa a IX-a, la calificarea Electrician joasă tensiune/Panouri fotovoltaice, iar proiectul lor pornește de la o idee simplă și extrem de actuală: cum poate fi produsă și folosită energia verde într-un mod sigur și aplicabil, nu doar „teoretic”. Ei au dezvoltat o machetă funcțională complexă ce utilizează un panou fotovoltaic pentru alimentarea diverselor tipuri de consumatori electrici, iar demonstrația tehnică este completată de un tablou electric, siguranțe specifice și un sistem de siguranță dotat cu buton de panică — detalii care duc proiectul din zona „machetă de prezentare” în zona de soluție gândită pentru viața reală.

Ceea ce face însă realizarea și mai puternică este contextul în care a fost construită. Cei trei sunt elevi navetiști care parcurg zilnic zeci de minute, uneori ore, ca să ajungă la școală. Diminețile devreme, întoarcerile târzii și oboseala nu i-au oprit. Nu au testat pentru note și nu au construit pentru aplauze, spune școala, ci au ales să demonstreze că pasiunea, munca și meseria pot schimba în bine multe lucruri.

„Proiectul reprezintă fuziunea perfectă dintre tehnologia practică și sustenabilitate, abordând una dintre cele mai complexe teme posibile: producerea și gestionarea consumului de energie”, a spus coordonatoarea proiectului, tânăra ingineră Ștefania Chelariu. Iar parcursul a fost exact cel al unui atelier adevărat: elevii au învățat prin încercare și eroare, au refăcut, au perfecționat, construind nu doar o machetă, ci o viziune despre viitorul energetic.

În acest moment, proiectul se află în competiția pentru TOP 5 regional. Conform regulamentului concursului, cele 5 proiecte cu cele mai multe voturi se califică în finala regională, unde se stabilesc locurile 1, 2 și 3. Câștigătorul locului 1 la finala regională va reprezenta regiunea la finala europeană de la Praga, programată pentru 30 martie – 1 aprilie 2026.

Votarea se desfășoară zilnic pe platforma oficială, în perioada 2–28 februarie 2026. Procesul este simplu: se creează un cont cu Google, se votează proiectul elevilor de la Colegiul Tehnic „Unirea” Pașcani, apoi se poate reveni zilnic pentru a vota din nou. Mesajul transmis de școală e direct: „Fiecare zi contează, iar un vot pe zi poate părea puțin, dar adunat cu voturile celorlalți devine exact diferența dintre «aproape» și «reușit».”

„Nu votăm un proiect oarecare. Votăm niște elevi care au muncit pe bune, care cred în ceea ce fac și care merită să fie văzuți”, transmit reprezentanții Colegiului Tehnic „Unirea”. Pentru comunitate, votul zilnic devine mai mult decât un click: devine participare la o poveste în care meseria, inovația și sustenabilitatea merg împreună — și în care trei adolescenți din Pașcani pot ajunge să reprezinte România într-o competiție europeană.

Teona SOARE