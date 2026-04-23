Una dintre cele mai influente voci globale în urbanism, la Iași!

În inima Iașiului, sub bolțile simbolice ale Palatul Culturii, se desfășoară zilele acestea un eveniment care promite să rescrie viitorul orașelor din România. Nu este doar o conferință, nu este doar un summit – este o confruntare de idei, viziuni și strategii care ar putea decide cum vor arăta marile centre urbane în următoarele decenii.

TILIA – Summitul Orașelor din România aduce la aceeași masă aproximativ 400 de participanți: primari, arhitecți, urbaniști, investitori, bancheri internaționali și lideri ai societății civile. În spatele ușilor acestui forum se discută, de fapt, despre viitorul economic, social și urbanistic al țării. Organizarea de către Fundația Iulius, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, nu este întâmplătoare: miza este una strategică, iar direcțiile conturate aici pot influența investiții de miliarde.

Dar adevărata greutate a evenimentului vine din numele prezente. Charles Montgomery, autorul volumului „Orașul Fericit” și una dintre cele mai influente voci globale în urbanism, aduce o perspectivă care pune omul în centrul dezvoltării urbane. Nu vorbim doar despre clădiri și infrastructură, ci despre fericire urbană, despre calitatea vieții, despre orașe care nu doar funcționează, ci trăiesc.

La fel de spectaculoasă este prezența celebrului birou Foster + Partners, un nume care a modelat unele dintre cele mai iconice spații urbane din lume. Masterclass-ul susținut de aceștia nu este doar o lecție de arhitectură, ci o incursiune în viitorul designului urban sustenabil. Iar proiectele prezentate – de la Apple Park la Great Court sau Reichstag – transformă summitul într-o veritabilă expoziție a marilor idei care au redefinit metropolele lumii.

În centrul atenției se află și proiecte locale, precum reconfigurarea ansamblului Palas Iași, un simbol al transformării accelerate a orașului. Este dovada că Iașul nu mai este doar un spațiu al tradiției, ci un laborator viu al modernizării urbane.

Mesajul transmis de Mihai Chirica este unul clar și ambițios: orașul nu doar recuperează decalaje, ci își revendică un loc în elita economică europeană. Faptul că Iașul a ajuns pe locul patru în topul celor mai dinamice orașe din Europa, depășind nume precum Amsterdam, Luxemburg sau Copenhaga, nu este prezentat ca o simplă statistică, ci ca un argument pentru o schimbare de paradigmă.

În realitate, acest summit este mai mult decât o întâlnire de elită. Este un semnal puternic că România intră într-o nouă etapă a dezvoltării urbane, în care competiția nu mai este internă, ci europeană. Orașele nu mai concurează doar între ele, ci pentru investiții, talente și relevanță globală. Simona CAZACU