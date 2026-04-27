Consilierii locali ieşeni au aprobat în unanimitate, în cadrul unei şedinţe extraordinare desfăşurate luni, proiectul „Fără păcănele”, prin care sunt interzise jocurile de noroc de tip slot-machine pe raza municipiului Iaşi.

Iniţiativa, lansată în dezbatere publică pe 3 martie de primarul Mihai Chirica, vizează eliminarea unui fenomen considerat cu impact social major. Aleşii locali au motivat decizia prin efectele negative ale acestor jocuri, cunoscute pentru capacitatea de a genera dependenţă rapidă, probleme financiare severe şi tulburări de sănătate mintală. „Prin acest vot nu vorbim doar despre limitarea păcănelelor, ci despre interzicerea tuturor formelor de jocuri de noroc la nivel local. Este un semnal ferm că administraţia îşi asumă protejarea cetăţenilor în faţa unui fenomen care generează dependenţă şi vulnerabilitate. Următorul pas este clar: vom introduce pe ordinea de zi şi interzicerea reclamelor la jocurile de noroc, pentru a reduce expunerea, mai ales în rândul tinerilor”, a declarat Dragoş Popa, liderul consilierilor locali USR Iaşi.

În timpul dezbaterilor, consilierul local PNL, dr. Bogdan Iliescu, a contestat argumentele economice invocate în favoarea industriei jocurilor de noroc, susţinând că acestea nu reflectă costurile reale. El a arătat că, în unele state europene, impactul economic al cheltuielilor asociate acestui fenomen ajunge până la 1% din PIB, iar în Marea Britanie depăşeşte un miliard de lire anual. „Toate studiile indică faptul că, în ciuda veniturilor generate la buget, costurile sociale şi medicale sunt mai mari. În România, jocurile de noroc aduc peste un miliard de dolari, însă la buget se întorc doar aproximativ 45 de milioane”, a precizat Iliescu.

În prezent, în municipiul Iaşi funcţionează aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc şi circa 30 de agenţii de pariuri, care însumează 2.127 de aparate de tip slot-machine, dintr-un total de peste 100.000 la nivel naţional.

În cursul lunii trecute, primarul Mihai Chirica a solicitat şi sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, precum şi al Episcopiei Romano-Catolice, pentru informarea enoriaşilor cu privire la această iniţiativă. În urma demersului, au fost strânse deja câteva mii de semnături în favoarea interzicerii „păcănelelor”.

Autorităţile locale iau în calcul şi impactul social al măsurii asupra angajaţilor din domeniu. În acest sens, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi a fost solicitată să îi includă cu prioritate pe cei disponibilizaţi în programe de sprijin, inclusiv cursuri de recalificare profesională.

Totodată, Centrul pentru Sănătate Mintală şi Prevenirea Adicţiilor „Lascăr Catargi”, deschis de municipalitate în incinta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, oferă consiliere şi tratament inclusiv pentru persoanele afectate de dependenţa de jocuri de noroc. Laura RADU