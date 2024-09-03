Unii elevii vor merge tot la toaleta din fundul curții...

A mai rămas puţin până se va auzi din nou clopoţelul în şcoli şi licee. Pregătirile au intrat, însă, pe ultima sută de metri. Au fost identificate şi câteva impedimente: nu sunt suficiente norme, lipseşte personalul medical din şcoli... Evident, sunt elevi care şi în acest an şcolar se vor duce la toaleta din curte!

Şefa Inspectoratului Şcolar spune că e nevoie de încă 130 de norme didactice după ce în suburbiile Iaşiului au fost înfiinţate noi instituţii şcolare. „Am trimis Ministerului Educaţiei o adresă prin care solicităm suplimentarea a 130 norme didactice. Aşteptăm să apară Ordinul de Ministru, în aşa fel încât să fie ocupate locurile disponibile în unităţile de învăţământ nou înfiinţate. Vorbim despre creşe, grădiniţe şi şcoli gimnaziale”, a declarat presei inspectorul general al ISJ Iaşi, Luciana Antoci.

În ciuda faptului că tot mai puţini absolvenţi de facultate sunt interesaţi să predea la catedră şi preferă să lucreze pentru multinaţionale sau în alte domenii, şefa de la Inspectoratul Şcolar spune că nu se află într-o situaţie de criză. „Constatăm, din ce în ce mai acut, o lipsă de profesori de Matematică, de Informatică, de Fizică. Practic, pe Ştiinţe vin din ce în ce mai puţini absolvenţi de universitate către sistemul de Educaţie, pentru că îşi găsesc mai uşor alternative pe piaţa muncii pe posturi mai bine plătite”, a declarat presei Luciana Antoci.

Aceasta a mai menţionat că se estimează că instituţia va reuşi să acopere în această toamnă resursa umană din grădiniţe şi şcoli doar cu personal calificat.

Se caut ă doctori şi asistenţi medicali şcolari

La început de an şcolar lipsesc şi cadrele medicale din unităţile de învăţământ preuniversitar. În cea mai gravă situaţie se află cei de la Hârlău. Deşi Primăria are trecute în organigramă patru posturi de medici de medici şi asistente medicale, nimeni nu pare să fie interesat de sănătatea elevilor din şcoli. „În Hârlău, unde învaţă aproximativ 3.000 de elevi. Noi nu putem angaja medici şi asistenţi medicali pentru şcoli. Soluţia rămâne la primării. De altfel, lipsa medicilor sau a cabinetelor medicale este unul din motivele pentru care unele dintre şcoli nu au autorizaţie sanitară de funcţionare. Direcţia de Sănătate Publică nu eliberează astfel de autorizaţii dacă nu există personal medical în şcoli. La Hârlău avem o problemă reală. Cu toată bunăvoinţa primarului de acolo, nu vine niciun medic sau asistent medical. Sunt patru norme în organigrama Primăriei Hârlău dar nu se găseşte personal medical care să îşi dorească să îşi asume acest rol. Nicio şcoală de acolo nu are personal medical”, a explicat Luciana Antoci.

Se pare că medici lor le este mult mai bine să îşi gestioneze proprii pacienţi în cabinete de medicină de familie decât să intre în mediul şcolar, care este mult mai expus din perspectiva problemelor de sănătate.

„Această situaţie reprezintă o vulnerabilitate pentru sistemul de învăţământ şi pentru care nu există resurse prin care să fie rezolvată”, a spus Luciana Antoci.

Acestea nu sunt singurele probleme cu care începe noul an şcolar. Încă mai sunt şcoli care nu au obţinut autorizaţii sanitare din cauza grupurilor sanitare neconforme. Aşadar, în era tehnologiei, inovării şi sustenabilităţii elevii se vor duce la toaleta din curte, aşa cum o făceau strămoşii lor de la începutul erei industrializării.

În judeţul Iaşi sunt 15 corpuri de clădiri din 15 unităţi de învăţământ preuniversitar din 10 UAT-uri care au toalete neconforme. Astfel de situaţii se întâlnesc elevii de la Andrieşeni, unde sunt patru corpuri de clădire; la Brăieşti, unde elevii vor fi relocaţi din cauza unui corp de clădire neconform. Situaţii similare sunt şi la Dolheşti, Dumeşti, Popricani, Tansa, Ţibana, Lungani, Fântânele şi Roşcani. „Cu o singură excepţie, autorităţile locale au făcut demersurile necesare pentru a găsi resurse de finanţare dar care nu au găsit răspuns. Pe de altă parte, sunt situaţii în care în corpuri de clădiri sau şcoli nu va mai exista populaţie şcolară, astfel că autorităţile locale consideră că nu se mai justifică astfel de investiţii”, a spus Luciana Antoci. Laura RADU