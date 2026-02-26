* Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași primește Premiul special UNITER, acordat pentru 185 de ani de istorie, tradiție și continuitate, o distincție care trimite direct la momentul fondator al teatrului românesc * 18 martie 1840 este data decretului domnesc prin care ia naștere prima instituție teatrală națională din România * actrița Andreea Boboc este nominalizată la Cea mai bună actriță în rol principal pentru Dorra

La 185 de ani de la primele sale acte fondatoare, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași primește, și în acest an, aprecierea juriului UNITER: Premiul special „Teatrul Național «Vasile Alecsandri» Iași – 185 de ani de istorie, tradiție și continuitate”. Nu e o simplă aniversare contabilă, ci o recunoaștere a unei instituții care a funcționat, vreme de aproape două secole, ca reper cultural și ca loc unde teatrul românesc s-a format, s-a rafinat și s-a transmis.

Premiul special e dedicat tocmai acelor momente care au modelat destinul Naționalului ieșean. Pe 18 martie 1840, prin decret domnesc, se pun bazele primei instituții teatrale naționale din România, sub conducerea lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu. Iar după semnarea actului de constituire, în seara de 18 noiembrie 1840, are loc cea dintâi reprezentație „cu subiect românesc” a primei stagiuni naționale ieșene – un spectacol oferit de trupa întregită și pregătită în doar câteva luni de Costache Caragiali.

Premiera „Farmazonul din Hârlău”, prima operă dramatică a tânărului Vasile Alecsandri (care nu împlinise încă 20 de ani), se joacă în clădirea Théâtre des Variétés, de pe strada Goliei. Succesul a fost atât de puternic încât cronicile vremii îl notează ca pe un început în toată regula: startul marelui teatru românesc în capitala Moldovei.

Andreea Boboc, pe lista scurtă UNITER: Dorra din „Femeia – câmp de luptă”

În același cadru al recunoașterii UNITER, Iașul are și un nume în competiția nominalizărilor: Andreea Boboc este nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul Dorra din „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy.

Nominalizarea vine ca o confirmare a felului în care actrița și-a construit personajul: cu maturitate, rigoare și o forță de susținere a unei tensiuni emoționale pe termen lung – un rol care cere nu doar expresie, ci rezistență. În spatele acestei interpretări stă, la rândul ei, o echipă care a modelat producția în detaliu, până la nuanțele de sunet și lumină care apasă exact pe fisurile textului.

Regizorul Botond Nagy vorbește despre prima imagine care i-a rămas din lectură, corpul Dorrei: „Primul lucru pe care l-am simțit când am citit textul a fost postura corpului Dorrei. Un corp închistat, înfricoșat, dar încă viu. M-am apropiat de ea ca de un animal speriat, care trebuie protejat de sunete și de lumină, dar și expus, pentru ca noi să înțelegem cât de adâncă e lumea în care s-a ascuns”. Din distribuție fac parte Andreea Boboc, Diana Roman, Livia Iorga, Mălina Lazăr, Dragoș Codrescu, David-Daniel Deca, Aurelian Iordache, Alexandru Lilă, Matei Olteanu.

Ediția a 34-a a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 25 mai, la Sala Majestic a Teatrului Odeon București.

Într-un singur an, UNITER pune în aceeași frază două tipuri de validare pentru Iași: una care privește rădăcina – 1840, începutul instituțional al teatrului național – și una care privește prezentul viu, tăios, cu emoție de mare intensitate: un rol principal care poartă, pe scenă, greutatea unei lumi întregi.

Maura ANGHEL

Echipa artistică a spectacolului