Uniți pentru protejarea copiilor. Colaborarea transfrontalieră cu Republica Moldova

Joi, 11 Septembrie, Primăria Iași a găzduit conferința de lansare a proiectului „Safer Tomorrow. Disaster Wise” sau „Un mâine mai sigur. Pregătiți pentru dezastre”. Un proiect finanțat din fonduri europene care își propune să pregătească copiii de pe ambele maluri ale Prutului pentru a reacționa corect si controlat în situațiile critice. Prin sprijinul îndrumatorilor de teren cu pregătire, „25 de specialiști din domeniul managementului situațiilor de urgență vor fi instruiți prin tehnici de interacțiune psihologică si pedagogică”.

„Romania si Republica Moldova se confruntă cu provocări similarea atunci când vine vorba de gestionarea situațiilor de urgență și protejarea celor mai vulnerabili – copiii”,constată autoritățile celor două state. Fapt pentru care Asociația „Salvați Copiii” Iași, în parteneriat cu Direcția de Educație Ungheni, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mihail Sturza” Iași și Direcția Situații Excepționale Ungheni au lansat proiectul „Safer Tomorrow. Disaster Wise”. Astfel, 5.000 de copii vor fi informați despre cum să reacționeze în situații de urgență, iar 25 de specialiști din domeniul managementului situațiilor de urgență vor fi instruiți în tehnici de interacțiune psihologică și pedagogică adecvată cu copii afectați de astfel de evenimente.

Proiectul are o durata de 18 luni și un buget total de aproximativ 327.000 euro, dintre care 294.195 de euro provin din fonduri nerabursabile, acordate de Uniunea Europeană. Cele două state contribuie astfel la promovarea schimbului de experiență și bune practice între profesioniști și sprijină intervenția specialiștiilor care trebuie să apară în momentele critice ce pot impacta negativ ambele comunități. „Dezastrele naturale nu țin cont de granițe. Fenomene precum inundațiile, cutremurele sau incendiile forestiere pot afecta simultan regiuni întinse din Romania și Republica Moldova, iar răspunsul eficient necesită o abordare comună”, explică managerul proiectului, Claudia Penescu.

Proiectul de colaborare transfrontalieră se derulează prin programul Interreg VI-A NEXT Romania – Republica Moldova 2021-2027. David PAVEL