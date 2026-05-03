* începând de astăzi, instituția organizează, între 4 și 10 mai 2026, prima ediție STRONGER TOGETHER — Săptămâna Stării de Bine la TUIASI * cadrele didactice, cercetătorii și personalul administrativ sunt invitați la ateliere, dialoguri, activități creative și momente de reconectare dedicate echilibrului personal și fericirii la locul de muncă

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dedică o săptămână întreagă fericirii și stării de bine a angajaților săi. În perioada 4–10 mai, Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” organizează prima ediție a evenimentului STRONGER TOGETHER — Săptămâna Stării de Bine la TUIASI, un program adresat exclusiv comunității interne a universității.

Evenimentul este gândit pentru cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar și personal administrativ, adică pentru oamenii care susțin, zi de zi, funcționarea uneia dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din Iași.

Inițiativa pornește de la o realitate tot mai vizibilă în mediul universitar: ritmul alert al muncii, presiunea termenelor, responsabilitatea față de studenți, activitatea de cercetare și sarcinile administrative lasă adesea prea puțin loc pentru echilibru personal. STRONGER TOGETHER mută, pentru câteva zile, atenția de la rezultate, rapoarte și performanță spre felul în care se simt oamenii din interiorul universității.

Ateliere despre stres, emoții și relații profesionale

Săptămâna Stării de Bine la TUIASI include ateliere practice și paneluri de discuții pe teme apropiate de viața profesională de zi cu zi. Participanții vor discuta despre gestionarea stresului, sănătatea emoțională, fericirea în mediul profesional și importanța relațiilor autentice între colegi.

Programul propune și activități creative, prin care angajații sunt invitați să își redescopere resursele personale de energie, motivație și inspirație. Într-un spațiu academic în care eficiența și performanța sunt adesea prioritare, aceste întâlniri devin o formă de pauză conștientă și de reconectare. „Forța unei comunități universitare vine din starea de bine a fiecăruia dintre membrii săi. Acest eveniment este o invitație la o pauză conștientă și la reconectare autentică”, au transmis reprezentanții Fundației Universitare „Gheorghe Asachi”.

Drumeție și expoziție virtuală „Backstage TUIASI”

Pe lângă discuții și ateliere, programul include și o drumeție, gândită ca o ocazie de mișcare, natură și dialog informal între colegi. Activitatea scoate participanții din spațiul obișnuit al birourilor, laboratoarelor și amfiteatrelor și îi aduce într-un cadru mai relaxat, în care relațiile profesionale pot deveni mai apropiate.

Un alt punct al programului este expoziția virtuală de fotografii „Backstage TUIASI”, care va fi disponibilă pe pagina de Facebook a Fundației Universitare. Albumul își propune să arate pasiunile, bucuriile și preocupările angajaților dincolo de rolurile lor profesionale.

Dan DIMA