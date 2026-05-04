Universitățile ieșene pierd contactul cu podiumul național

* nicio universitate din oraş nu mai reuşeşte să pătrundă măcar în top 5 al Metarankingului naţional, publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar fostul pol academic al Moldovei coboară vizibil spre zona mediană a clasamentului * ediţia din acest an cuprinde 34 de universităţi, cu două mai mult decât cea de anul trecut

Cea mai bine poziţionată instituţie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ocupă locul 7, la distanţă de grupul fruntaş dominat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi de universităţile din Capitală. În continuare, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se situează pe locurile 12 şi 13, în timp ce Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi apare pe poziţia 28.

Tabloul general arată un Iaşi prezent în clasament cu patru universităţi, dar fără forţa de a concura în acest moment cu liderii. În acelaşi timp, centre universitare precum Cluj-Napoca, Bucureşti sau Braşov îşi consolidează poziţiile în vârful ierarhiei, semnalând o redistribuire a influenţei academice la nivel naţional.

Metarankingul este realizat pe baza prezenţei universităţilor româneşti în clasamentele internaţionale şi are o miză directă: el stă la baza alocării a aproximativ 100 de milioane de lei anual pentru finanţarea cercetării. Astfel, o poziţie mai slabă în ierarhie poate însemna, pe termen mediu, resurse mai reduse pentru dezvoltare şi performanţă.

Ediţia din acest an aduce şi o schimbare importantă de context: lipsa unui clasament independent care să dubleze analiza oficială. Dacă în anii trecuţi metarankingul era comparat cu evaluări realizate de organizaţii academice externe, după 2024 aceste iniţiative au dispărut, ceea ce reduce transparenţa şi posibilitatea unei validări din afara sistemului.

Deşi Iaşul rămâne un centru universitar important, oraşul nu mai dictează ritmul în învăţământul superior românesc şi pare să piardă teren în faţa unor competitori tot mai puternici. Provocarea următorilor ani va fi dacă universităţile ieşene pot inversa această tendinţă sau vor rămâne blocate în zona de mijloc a clasamentului. Laura RADU