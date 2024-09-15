Unul dintre autorii masacrului de la Osoi, pus în libertate

Aurel Lupașcu are 75 de ani și zace, din 2015, în Penitenciarul Iași. A fost condamnat la un sfert de secol de închisoare pentru comiterea infracțiunii de omor deosebit de grav, el fiind șeful găștii alcătuite din fii săi, Sandu Lupaşcu (31 de ani, la vremea aceea), Aurel Lupaşcu (35 de ani), apoi Doru Alexandru (43 de ani), Vasile Tofan (27 de ani), Ionuţ Lupaşcu (19 de ani) şi Daniel Vameşu (22 de ani. Cei șapte l-au torturat și ucis în chinuri pe un mai vechi dușman de-al lor, Neculai Cătălin Manole (20 de ani), în localitatea Osoi, comuna Stornești

„Toţi cei şapte inculpaţi au lovit victima cu ce aveau în mână, contribuind la imobilizarea acesteia şi anihilând încercările ei de a se apăra. Victima a fost legată şi cu o funie la nivelul picioarelor. Pe durata a cel puþin 15 minute i-au fost aplicate lovituri la nivelul feţei, al capului, al toracelui, al membrelor superioare, al membrelor inferioare, provocându-i-se suferinţe fi­zice care au condus, în cele din urmă, la deces“, au menționat procurorii ce au anchetat cazul.

Între Cătălin Manole şi Sandu Lupaşcu exista o stare conflic­tuală din cauza unor incidente ce avuseseră loc, în trecut, în Italia. În seara de dinainte de crimă, adică în data de 15 iunie 2015, la magazinul pe care îl deţine în localitatea Osoi, comuna Sineşti, Aurel Lupaşcu s-a întâlnit cu alţi patru inculpaţi şi, „animaţi de gândul de răzbunare“, au decis să meargă la locuinţa victimei

23 tăieturi, toate foarte grave, într-un interval de doar un sfert de oră.

Cătălin Manole şi alte două persoane, printre care şi un frate, s-au întâlnit în jurul orei 23.00 cu grupul de agresori, cei doi martori fugind. Manole a fost prins în timp ce fratele său a fugit într-un lan de porumb unde se ascundea când unul dintre inculpaţi a strigat „l-am prins, veniţi încoa’!“. Banda condusă de bătrânul Aurel era înarmată până-n dinți. Pari, furci, bărdiţe şi cuţite. Cătălin n-a avut nicio șansă, rămas singur contra șapte. Aceștia au lovit cu o sălbăticie de neînchipuit. Criminalistul avea să contorizeze nu mai puțin de 23 tăieturi, toate foarte grave, într-un interval de doar un sfert de oră.

În acest timp, fratele celui măcelărit a sunat la 112, dar cei de pe ambulanță n-au avut ce să facă altceva, decât să constate decesul victimei. Vinovații se știau deja, imediat au început căutările, care au durat alte două zile. Lupaşcu Sandu, Lupaşcu Aurel şi Alexandru Doru s-au ascuns într-o pădure din marginea localităţii Storneşti, iar Vameşu Simion Daniel, Tofan Costel Vasile şi Lupaşcu Ionuţ au plecat din localitate. Au fost găsiți și ei, a început procesul și, un an mai târziu, a venit și sentința.

În ciuda vârstei, 67 de ani la acel moment, Aurel n-a beneficiat de niciun fel de clemență din partea magitraților de la Tribunalul Iași. 25 de ani de închisoare. Practic, pe viață.

Comportament de om resemnat cu soarta.

Pușcăriașul pare să se fi împăcat cu ideea, cinci ani și-a dus existența ca oricare alt deținut. N-a ieșit în evidență cu nimic, n-a fost sancționat, nici recompensat în vreun fel. Comportament de om resemnat cu soarta.

N-a mai continuat așa, la începutul lui 2021, un coleg de celulă i-a spus că, având în vedere vârsta, poate fi liberat condiționat ori poate cere o întrerupere a executării pedepsei. Pe motiv de boală. Aurel a băgat la cap treaba asta și, de atunci, a tot bomardat instanțele cu diverse solicitări, având la bază cele spuse de coleg. Demersurile i-au fost respinse pe bandă rulantă. Până la finele săptămânii trecute, când, pe masa judecătorului a ajuns raportul de expertiză medico-legal. Într-adevăr, Aurel suferă de mai multe afecțiuni medicale grave, ce nu pot fi tratate ori ameliorate în rețeaua penitenciarelor. Ca atare, s-a dispus soluționarea cererii deținutului. Întreruperea executării pedepsei. Criminalul mai poate simți, o dată, aerul libertății înainte de a-și da obștescul sfârșit. Are deja 75 de ani și aproape un deceniu petrecut după gratii. Și e chiar bolnav. Claudiu CONSTANTIN