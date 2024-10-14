Unul dintre marii savanți ai lumii va deveni Doctor Honoris Causa al TUIASI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va oferi miercuri, 16 octombrie 2024, titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Seeram Ramakrishna, specializat în inginerie mecanică, de la Universitatea Națională din Singapore (NUS), unul dintre cei mai reputați cercetători din lume.

Propunerea a fost făcută de către colectivul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, (IEEIA), iar profesorul Seeram Ramakrishna va participa ulterior, între 17 și 19 octombrie, la cea de-a 13-a ediţie a evenimentului științific „International Conference And Exhibition On Electrical And Power Engineering – EPEi 2024”.

În Laudatio se menționează faptul că profesorul coordonează grupul operativ pentru economia circulară cu membri din întreaga Universitate Națională din Singapore și diverse institute naționale de cercetare din cadrul Agenției pentru Știință, Tehnologie și Cercetare, ASTAR, din aceeași țară. Este consilier al Agenției Naționale de Mediu din Singapore pentru industria 5.0 și economia circulară, dar și membru al comitetului pentru tehnologie și inovare pentru viitorul producției al Forumului Economic Mondial. „Profesorul prezidează comitetul tehnic pentru viitorul producției la Institutul Inginerilor din Singapore. Este membru al Comitetului pentru standarde inteligente de fabricație din Singapore și un cercetător foarte citat. Thomson Reuters l-a identificat printre cele mai influente minți științifice din lume. Un studiu european l-a plasat printre singurii cinci cercetători din întreaga lume cu indicele H 201 și printre singurii 1.412 cercetători foarte citați din lume”, au precizat reprezentanții facultății.

Seeram Ramakrishna a obținut doctoratul de la Universitatea Cambridge, Marea Britanie, și a urmat The General Management Training la Universitatea Harvard, SUA. Este membru ales al Academiei Regale de Inginerie din Marea Britanie (FREng), al Academiei de Inginerie din Singapore, al Academiei Naționale de Inginerie din India și al Academiei ASEAN de Inginerie și Tehnologie. Este membru ales al unor societăți profesionale importante din Singapore, Marea Britanie, India și SUA. Rolurile sale de conducere includ vicepreședinte al Universității (strategia de cercetare), decan al Facultății de Inginerie, director al NUS Enterprise, director al Biroului de legătură cu industria NUS, director fondator al NUS Bioengineering, co-director fondator al NUS Nanoscience & Nanotechnology Initiative, dar și președinte fondator al Institutului de Cercetare a Energiei Solare din Singapore, SERIS. Radu MARIN