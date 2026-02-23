Urmează ani de șantiere, restricții și nervi întinși la maximum

* Copoul deschide primul front al unei revoluții urbane de zeci de milioane de euro, devenind, pentru luni bune, epicentrul nervos al traficului din oraș * alte două proiecte europene aflate în evaluare ar putea schimba radical circulația în centrul orașului - zona Palatului Culturii va fi redesenată prin crearea unui adevărat „inel” de circulație cu sensuri unice * strada Palat va deveni arteră de coborâre spre Podu Roș, în timp ce urcarea va fi mutată pe strada Sfântul Lazăr, liniile de tramvai urmând a fi repoziționate la bordură

Unul dintre cele mai emblematice bulevarde ale Iașului se pregătește să intre într-o schimbare radicală. Primăria Municipiului Iași a lansat oficial licitația pentru modernizarea liniilor de tramvai dintre Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și rondul Triumf, o investiție care promite să rescrie complet modul în care se circulă în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Vorbind în cifre, proiectul impresionează: peste 70 de milioane de lei cu TVA pentru lucrările scoase la licitație și o valoare totală care depășește 85,6 milioane de lei — aproximativ 17 milioane de euro. Dar dincolo de sume, adevărata miză este schimbarea profundă a mobilității urbane.

Nu este vorba despre simple reparații. Autoritățile pregătesc o intervenție masivă: peste 1,4 kilometri de cale dublă de rulare vor fi reconstruiți, iar rondul Triumf va fi complet reconfigurat. Trotuarele vor fi refăcute pe mii de metri pătrați, spațiile verzi vor fi remodelate, iar infrastructura electrică a tramvaielor va fi înlocuită integral.

Stâlpi noi, fir de contact modernizat, treceri de pietoni refăcute, sisteme de siguranță actualizate și facilități pentru persoanele cu dizabilități — toate fac parte dintr-un proiect care promite să aducă standarde europene într-o zonă simbol a Iașului universitar.

Stațiile din zona Universității „Alexandru Ioan Cuza” și rond Triumf vor fi, la rândul lor, complet modernizate, transformând experiența transportului public într-una comparabilă cu marile orașe europene.

Dar orice transformare majoră vine cu un preț. Municipalitatea avertizează deja că lucrările vor avea un impact puternic asupra traficului. Restricții, devieri și modificări ale transportului public vor deveni parte din viața zilnică a ieșenilor.

Municipalitatea amintește despre un plan complex de reorganizare a circulației, menit să evite blocajele totale într-o zonă deja sufocată de mașini. Practic, Copoul ar putea deveni, pentru luni bune, epicentrul nervos al traficului din oraș.

Iar acesta este doar începutul. Alte două proiecte europene aflate în evaluare ar putea schimba radical circulația în centrul orașului. Zona Palatului Culturii va fi redesenată prin crearea unui adevărat „inel” de circulație cu sensuri unice.

Strada Palat va deveni arteră de coborâre spre Podu Roș, în timp ce urcarea va fi mutată pe strada Sfântul Lazăr. Mai mult, liniile de tramvai vor fi repoziționate la bordură, o schimbare care va modifica complet imaginea și fluxul traficului din zonă.

Valoarea acestor două proiecte depășește 144 de milioane de lei, adică aproape 29 de milioane de euro.

Pe lângă infrastructură, Iașul pregătește și achiziția a 10 tramvaie noi, moderne, cu o lungime de 22 de metri, într-un contract estimat la aproape 160 de milioane de lei. Vehiculele ar urma să transforme radical confortul călătorilor și să reducă presiunea asupra transportului public.

În total, proiectele finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027 ajung la o valoare amețitoare: aproape 390 de milioane de lei, echivalentul a circa 77,8 milioane de euro.

Pentru ieșeni, urmează ani de șantiere, restricții și nervi întinși la maximum, dar și promisiunea unui oraș modernizat profund. Dacă proiectele vor fi implementate conform planului, Iașul ar putea face unul dintre cele mai mari salturi în mobilitatea urbană din ultimele decenii.

Până atunci însă, sirenele utilajelor și praful șantierelor vor deveni noul fundal al orașului — semnul că transformarea a început. Daniel BACIU