Urs împușcat în județul Neamț

Ursul care miercuri a creat panică într-un sat din comuna Borlești a fost împușcat, după ce a reușit să iasă prin tavanul grajdului în care fusese prins.

Reprezentanții Direcției Silvice Neamț au confirmat că s-a acționat potrivit prevederilor legale.



Informația a fost confirmată și de primarul localității Borlești, Bogdan Mutu. „Domeniul unui urs este foarte mare, vorbim de câteva sute de kilometri pătrați în teritoriul unei urs, cred că pur și simplu a venit în zona asta și s-a arătat și pe aici, nu cred că a fost adus. După părerea mea legea-i un pic rigită privința asta pentru că avem un urs care se plimbă pe la 7:00 dimineața pe la porțile oamenilor, când oamenii, copiii ies din curte și nu ai voie totuși să-l împuști. Trebuie întâi hăituit, alungat, după care tranchilizat și, pasul trei, împușcarea dar pericolul era iminent încă de la prima oră a dimineții”, a spus Mutu.