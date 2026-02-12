Ursu, acest Don Quijote cu ștampilă de la CSM Iași!

Când cel care conduce îşi pierde ruşinea, subordonații îşi pierd respectul, spune o vorbă şi intru pe ușa întredeschisă a amănuntelor...

Există un domn, Ciprian Ursu, pe care vremile de sub oameni l-au cocoțat într-un post de director, cu sudoarea minții sale și împotriva voinței unanime. Conduce unul dintre multele cluburi sportive ale Iașului și, din când în când, cu ștampila îndesată în buzunarele-i largi, dă frâu liber imaginației sale în ale managementului.

Un individ care se căznește de vreo câțiva ani să reinventeze aroganța și chiar e pe punctual de a-i da o formă, întrezărind felurite oportunități.

Dar nu despre ideile acestui personaj aș vrea să amintesc astăzi, aici, ci despre gesturile sale reprobabile.

Faptele sunt cât se poate de condamnabile. Unui copil i s-a furat haina din vestiarul clubului pe care domnul cu ștampila-n buzunare îl conduce. În plină iarnă, la ora 18,30, când trebuia să plece către casă. Nimeni n-a mișcat un deget. S-au promis căutări, postări, interpelări, anchetări… Zile întregi de așteptare fără răspunsuri.

Când părinții copilului au solicitat, după cinci zile, un punct de vedere de la mai-marele clubului, acesta a sărit ca ars: „Eu am urgențe, acte de semnat și de ștampilat, n-am timp de nimicuri!”

Și cu asta a trântit definitiv ușa în nas unui copil care aștepta cu înfrigurare să-și recupereze hăinuța. Uită însă domnul acesta cu nume predestinat hibernării că e director peste o instituție a statului român, iar furtul nu este, oricât de multe bâlbe ar născoci mintea sa odihnită, „un fapt minor”. E o infracțiune. Una la care, prin refuzul de a verifica măcar imaginile de pe camerele video, se agață, cu nervi, cu tot, acest Don Quijote al sportului ieșean, incapabil de sentimente. Unul care, din nefericire pentru multă lume, nu dă semne că și-ar putea recupera judecata.

În cele din urmă, în ciuda uriașei dorințe de a evita involucrarea oamenilor legii (deh, rufele se spală în familie), părinții au denunțat faptele la Poliție. Și au trimis un memoriu ministrului Sporturilor, măcar să știe și domnia sa din ce se plămădește aroganța la CSM Iași! Dan M.BREZULEANU