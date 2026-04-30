USR a preluat funcția de subprefect, la Iași

Iulian Florin Bucșă, președinte al USR Pașcani și consilier local din partea acestei formațiuni politice, este noul subprefect al județului Iași. În vârstă de 31 de ani, Bucșă este om de afaceri și un apropiat al liderului USR Iași, Ștefan Tanasă.

Într-un dintre postările sale recente pe rețelele de socializare, Bucșă preciza că „România nu duce lipsă de majorități conjuncturale. România duce lipsă de direcție, de coerență și de capacitatea de a susține reforme reale pe termen lung, indiferent de costul politic imediat. O moțiune de cenzură poate schimba un guvern.Dar nu poate schimba reflexele unui partid care a blocat sistematic modernizarea în ultimii 30 de ani. Iar până când acest tip de politică nu va fi sancționat clar, vom continua să asistăm la aceleași jocuri previzibile, cu aceleași rezultate mediocre”.

Reamintim că, marți, cei doi subprefcți PSD ai județului Iași, Marian Șerbescu și Felix Guzgă, au demisiont din funcții.

Reorganizare în Nord-Est: prefecți demiși în lanț, numiri pe repede-înainte

Un val amplu de schimbări zguduie administrația din regiunea de Nord-Est, după ce Guvernul a decis înlocuirea mai multor prefecți și subprefecți într-un moment politic extrem de tensionat.

În județul Neamț, Adrian Bourceanu a fost eliberat din funcție, locul său fiind preluat de Maria Apostol. La Suceava, schimbarea este la fel de abruptă: Traian Andronachi pleacă, iar Bogdan-George Păstrăv este instalat în fruntea prefecturii.

Nici Vaslui nu scapă de reorganizare: Eduard-Andrei Popica este înlocuit de Andrei Șerban, într-o mișcare care confirmă ritmul accelerat al schimbărilor administrative.

În Botoșani și Bacău, lucrurile sunt și mai incerte: funcțiile de subprefect au fost vacante prin eliberări, dar fără numiri imediate, semn că reorganizarea este încă în plină desfășurare.

Toate aceste mutări vin pe fondul unei crize politice majore, alimentată de moțiunea de cenzură care amenință stabilitatea Guvernului. În acest context, noii prefecți ar putea avea mandate mai fragile decât oricând.

