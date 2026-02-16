* în vacanța școlară, Teatrul Luceafărul Iași propune un program care combină teatrul cu experiențe interactive * ateliere în care copiii își fac propriile jucării animate, întâlniri informale cu personaje „coborâte” din spectacole, un eveniment de astronomie cu replici la scară ale planetelor și observații la telescop, plus spectacole-lectură pentru adolescenți, în afara sălii de clasă * în agendă intră și un one-man show premiat, construit pe storytelling și new media

Vacanța școlară nu mai e doar despre „unde îi ducem pe copii”, ci despre ce experiență le rămâne după o ieșire în oraș. Exact pe această idee merge programul special pregătit de echipa artistică de la Teatrul Luceafărul Iași: nu doar spectacole în Sala Mare și Sala Mică, ci și activități care îi fac pe cei mici (și pe adolescenți) participanți, nu doar spectatori.

Copiii își fac jucăria și pleacă acasă cu ea

Miza e simplă și „prinde” imediat: lucru cu mâinile, materiale simple, rezultat concret. Miercuri, 18 februarie, și vineri, 20 februarie, de la ora 12:00, sculptorul de păpuși Constantin Butoi și pictorul executant Adrian Mârzac coordonează atelierele „Hai să facem o jucărie”, unde participanții confecționează mici jucării animate pe care le iau acasă.

O inițiativă nouă a teatrului propune o punte directă între public și actorii din distribuții: „Întâlnește personajul”. Prima întâlnire are loc joi, 19 februarie, la ora 12:00, în Sala Mică, cu Dorothy (interpretată de Camelia Dilbea) și Omul de Tinichea (interpretat de George Cocoș) din spectacolul „Vrăjitorul din Oz” (după Vrăjitorul din Oz). Spectacolul propriu-zis se joacă duminică, 22 februarie, la ora 11:00, în Sala Mare.

„Luceafărul, prin telescop”

Tot joi, 19 februarie, dar seara, de la ora 18:00, teatrul propune un eveniment care amestecă istoria instituției cu astronomie: „Luceafărul, prin telescop”, realizat în colaborare cu fizicianul Radu Emanuel. Programul include o introducere despre planetele vizibile în această perioadă, apoi o secvență interactivă cu replici la scară ale Pământului, Soarelui, lui Marte și lui Venus, pentru a înțelege mecanismele astronomice. Finalul se mută pe platforma din fața teatrului, pentru observații la telescop, în funcție de condițiile meteo. Organizatorii îi roagă pe părinți să aibă un smartphone la ei.

Duminică, 22 februarie, la ora 17:30, se joacă one-man show-ul „Cameleonul Cami pleacă în Tibet”, după cartea cu același titlu a Luminiței Corneanu, „de și cu” actorul Alex Iurașcu. Spectacolul e descris ca modern, construit pe storytelling și new media, și a fost premiat la Festivalul Internațional Puck (Cluj-Napoca) pentru performanța jocului interactiv.

Programul de vacanță include și o idee cu potențial de „hit” printre liceeni: pregătirea pentru Bac făcută altfel, cu teatru în spații neconvenționale. Joi, 19 februarie, la ora 18:00, la cafeneaua NegruZi, are loc spectacolul-lectură „Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi, în cadrul proiectului „Teatrul trece BAC-ul”, coordonat de teatrologul Oltița Cîntec. Alegerea locului e argumentată chiar prin vecinătatea simbolică a zonei conacului familiei Negruzzi. În aceeași direcție, duminică, 22 februarie, la ora 13:00, în Sala Mică, se joacă un alt spectacol-lectură din proiect: „Ion” de Liviu Rebreanu.

Maura ANGHEL