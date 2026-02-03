* elevii din Iași vor intra în vacanța de schi în intervalul 16–23 februarie, iar părinții caută deja soluții de timp liber care să-i scoată copiii din casă și de pe ecrane * piața profită de moment, iar taberele de schi se vând ca pâinea caldă, în ciuda tarifelor piperate * sumele pornesc de la 2.400 lei și urcă spre 2.890–2.835 lei pentru o singură săptămână, la care se adaugă costuri ce pot umfla nota finală

În Iași, vacanța de februarie a devenit în ultimii ani „săptămâna deciziilor rapide” pentru părinți legate de timpul liber al copilului. Taberele de schi sunt, de departe, oferta-vedetă. Nu e doar despre sport. E despre supraveghere, program complet, socializare și o promisiune care se vinde perfect într-un oraș fără pârtii: „îl ducem la munte și vine acasă mai încrezător, mai obosit, mai fericit”.

Prețurile sunt clare și, în multe cazuri, sunt aliniate pe aceeași zonă „psihologică” de buget. În Poiana Brașov, de exemplu, apare un pachet anunțat pentru 17–22 februarie, 6 zile cu 5 nopți, la suma de 2.890 lei. Detaliul care schimbă jocul este trecut tot acolo: nu sunt incluse transportul și, important, nici închirierea echipamentului și transportul pe cablu, iar echipamentul este tarifat separat la 60 lei/zi, adică încă 300 lei pe tabără doar pentru schiuri și clăpari, plus opțional cască.

Într-o altă zonă foarte căutată de familii, taberele dinspre Parcul Național Retezat sunt promovate cu pachet de iarnă la 2.835 lei/persoană, cu perioadele 16–22 februarie și 23 februarie–1 martie 2026. Și aici, oferta este construită pe aceeași rețetă de vânzare: mai multe domenii schiabile într-o singură săptămână, adică experiența „de tur” prin stațiuni, care sună foarte bine pentru părinții care vor să simtă că au cumpărat mai mult decât câteva coborâri pe aceeași pârtie.

Pe partea mai „accesibilă” ca prag de intrare, se văd anunțuri la 2.400 lei pentru perioada 15–21 februarie 2026, în oferte care includ cazare, trei mese pe zi și monitori de schi și snowboard. Este nivelul de preț care atrage masiv când părinții fac calculele în grabă și vor un pachet cu cât mai puține surprize.

Iar dacă alegerea se duce spre Predeal, există oferte care explică direct ce lipsește din tariful de bază: echipamentul poate fi 150 lei pentru 3 zile, iar ski-pass-ul este estimat la 200–300 lei pentru 3 zile, în funcție de nivel și program. Cu alte cuvinte, chiar și atunci când tabăra pare rezonabilă la prima vedere, costul real se joacă în accesoriile obligatorii de pe pârtie.

De aici vine și partea de afacere cu bani frumoși. Tabăra nu vinde doar vacanță. Vinde un pachet în care fiecare verigă are propriul preț, iar totalul crește ușor fără să pară că a explodat: transportul din Iași, echipamentul, ski-pass-ul, urcările pe instalații, uneori chiar și orele suplimentare cu instructor. Într-o săptămână, o familie poate ajunge să plătească cât pentru un city-break bun, doar că banii se duc în multe direcții, nu într-un singur preț final.

Dan DIMA