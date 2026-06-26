Vacanțele ieșenilor, tot mai scumpe fără asigurare

* 75% din despăgubirile achitate prin polițele de călătorie acoperă cheltuieli medicale apărute în vacanțe

Trei din patru despăgubiri achitate în baza polițelor de călătorie au acoperit cheltuieli medicale apărute în vacanțe, arată datele UNSAR. Pentru ieșenii care pleacă vara aceasta în Grecia, Turcia, Italia, Egipt, Tunisia sau în city break-uri europene, asigurarea de călătorie devine mai puțin o formalitate și mai mult o plasă de siguranță financiară.

Peste 81 de milioane de lei, plătiți pentru vacanțe afectate

Sezonul concediilor aduce, la Iași, același ritual bine cunoscut: bilete de avion cumpărate din timp, pachete turistice căutate la agenții, vacanțe cu mașina spre Grecia sau Bulgaria și city break-uri programate direct de pe telefon. În tot acest tablou, asigurarea de călătorie rămâne, pentru mulți turiști, ultimul detaliu bifat înainte de plecare.

Asigurătorii din România au plătit anul trecut despăgubiri de peste 81 de milioane de lei în baza polițelor de călătorie. Suma acoperă costuri generate de evenimente neprevăzute produse în timpul deplasărilor, de la urgențe medicale până la probleme logistice.

În medie, asigurătorii au achitat peste 220.000 de lei în fiecare zi pentru astfel de situații. Raportat la un an întreg, cifra arată dimensiunea reală a riscurilor care pot apărea într-o vacanță aparent bine planificată.

În același timp, numărul polițelor de călătorie a crescut cu aproximativ 12% față de 2024, semn că românii încep să trateze mai serios protecția financiară în vacanțe.

De ce îi privește direct pe ieșeni

Iașul este unul dintre orașele din care se pleacă intens în vacanțe externe. În 2025, Aeroportul Iași a fost tranzitat de 2.244.156 de pasageri, în creștere față de anul anterior, când au fost înregistrați 2.196.763 de călători. Dintre pasagerii din 2025, 1.681.405 au călătorit pe curse Schengen, iar 562.751 pe curse non-Schengen.

Cea mai aglomerată lună a fost august, cu 225.481 de pasageri, ceea ce confirmă presiunea sezonului estival asupra aeroportului ieșean. Tot în 2025, Aeroportul Iași a raportat 17.095 de mișcări de aeronave, în creștere cu 6,75% față de anul precedent.

În același an, de pe Aeroportul Iași au operat șapte companii aeriene: Wizz Air, AnimaWings, flydubai, Austrian Airlines, Tarom, Ryanair și HiSky. Acestea au asigurat zboruri directe către 27 de destinații, dintre care una internă, la care s-au adăugat curse charter către opt destinații turistice din Grecia, Turcia, Egipt și Tunisia.

Vara 2026 aduce rute noi și aceleași riscuri

În primele patru luni din 2026, prin Aeroportul Iași au trecut aproximativ 616.500 de pasageri. Deși traficul a fost mai redus față de aceeași perioadă din 2025, sezonul estival aduce rute noi, importante pentru turiștii din regiune.

Printre noutățile verii se află cursele Iași – Pisa, Iași – Milano Malpensa și Iași – Salonic. Ruta spre Salonic este relevantă mai ales pentru cei care aleg Grecia, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români. În paralel, zborurile spre Italia rămân importante atât pentru turism, cât și pentru vizite la familie, studii sau deplasări de afaceri.

Chiar dacă piața aviației resimte o reducere a numărului de zboruri la nivel național, estimată la aproximativ 18% față de anul trecut, Iașul își păstrează conectivitatea externă. Iar odată cu fiecare cursă de vacanță crește și nevoia de informare corectă despre ce înseamnă o poliță de călătorie.

Ce poate acoperi o poliță de călătorie

O asigurare de călătorie poate include, în funcție de contract, costuri medicale de urgență, spitalizare, accidente, transport medical, repatriere, pierderea sau deteriorarea bagajelor, întârzierea zborului, anularea sau întreruperea călătoriei.

Pentru cei care pleacă din Iași cu mașina, unele polițe pot include și servicii de asistență rutieră, utile în cazul unei defecțiuni, al unui accident sau al unei situații care blochează deplasarea. Diferența dintre o poliță minimă și una extinsă poate fi importantă, mai ales atunci când vacanța include copii, sporturi de agrement, trasee lungi cu autoturismul sau destinații din afara Uniunii Europene.

Specialiștii recomandă ca polița să fie aleasă în funcție de destinație, durata sejurului, vârsta turiștilor, activitățile planificate și eventualele afecțiuni preexistente. O vacanță la plajă, un city break, o excursie montană sau o deplasare cu sporturi nautice nu au același nivel de risc.

Dan DIMA