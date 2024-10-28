Văcarul satului va primi despăgubiri uriașe

* „Prejudiciul creat de inculpat acestei persoane vǎtǎmate este unul permanent, în sensul cǎ acesta nu se poate repara pe cale naturală, ci doar prin intervenţii medicale de specialitate”, au motivat judecătorii

Toată tevatura a pornit de la vacile lui Nicolae S., care intraseră să pască pe terenul lui Ioan C., doi săteni dintr-o comună de lângă Hârlău. Văzând cum i se distrug culturile, Ioan a ieşit din casă şi a strigat la Nicolae să-şi ia mai repede cornutele de-acolo. Acesta din urmă s-a conformat şi a plecat, nu înainte de a înjura zdravăn.

Câteva minute mai târziu, coflictul a degenerat în unul fizic. Ioan se dusese la magazin, să cumpere pâine, iar întâmplarea a făcut ca pe-acolo să se nimerească şi Nicolae. Care, fără prea multă vorbă, i-a înfipt câţiva pumni în gură. Cum Ioan are o dantură precară, era deja ştirb, i-au mai sărit doi dinţi din maxilar. S-a dus acasă boţit tot şi plin de sânge.

Când l-a văzut cum arată, fiul victimei, Sava, l-a sunat pe agresor, reproşându-i comportamentul. Nicolae i-a retezat-o scurt: „vezi să nu păţeşti ca tact-tu!”. S-a ales cu o plângere penală pentru „vătămare corporală” şi „ameninţare”. Pârâtul şi-a recunoscut fapta de la bun început, a semnat un acord în acest sens cu procurorul de caz, sperând într-o sentinţă blândă.

Pe latura penală, aşa a fost. Doi ani şi două luni, dar cu suspendare. Nu şi sub aspect civil, magistraţii punându-l să plătească victimei suma de 32.000 lei drept despăgubiri: „fapta de lovire trebuie sǎ producǎ o consecinţă negativă asupra înfăţişării şi să prezinte un nivel suficient de serios încât să-i afecteze victimei fizionomia şi să îi producă un aspect respingător, ceea ce este exact cazul în prezenta speţǎ penalǎ. De asemenea, prejudiciul creat de inculpat acestei persoane vǎtǎmate este unul permanent, în sensul cǎ acesta nu se poate repara pe cale naturală, ci doar prin intervenţii medicale de specialitate”. Claudiu CONSTANTIN