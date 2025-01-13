Văduvei Negre i-a pierit zâmbetul.Un sfert de secol de puşcărie pentru şoferiţa beată care a ucis patru ieșeni

* atitudinea sfidătoare a inculpatei din dosarul accidentului din Păcurari, din noaptea de 17 iunie 2022, soldat cu moartea a patru lucrători ai Citadin, a condus la acest verdict extrem de dur * decizia dată de către judecătorii ieşeni e cea mai dură, cel puţin din acest secol, pentru astfel de infracţiuni

Iuliana Adina Ghervase, cunoscută şi sub porecla de Văduva Neagră, a dobândit această macabră reputaţie după accidentul de circulaţie din noaptea de 17 iunie 2022, accident soldat cu moartea a patru lucrători ai Citadin şi rănirea altor trei. Şi autoarea a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reamintim, pe scurt, producerea tragicului eveniment. Era ora 1.00, după ce băuse zdravăn, Ghervase s-a urcat la volanul puternicului ei autoturism, un Alfa Romeo de culoare albă, a plecat din Păcurari şi a condus nebuneşte către bulevardul Independenţei. Anchetatorii aveau să stabilească o viteză de 148 km/h şi o alcoolemie de 1,13 mg alcool pur în sânge. După ce a trecut de şcoala „Petru Poni”, a ratat curba, a intrat în coliziune cu un zid, iar de aici, a ricoşat în grupul de muncitori. Aceştia veniseră pentru a rezolva problemă la o gură de canal deteriorată, care producea vibraţii la trecerea vehiculelor, ameninţând integritatea unei clădiri din apropiere, considerată monument istoric.

Cum strada respectivă este foarte aglomerată în timpul zilei, conducerea Citadin a luat decizia ca să se lucreze doar noaptea. A fost trimisă o autilitară Iveco, formaţia de lucrători fiind alcătuită din inginerul şef al punctului de lucru, maistrul şef de echipă, şofer şi cinci muncitori. Au semnalizat zona aşa cum trebuie, conform procedurilor şi s-au apucat de treabă.

44 autoturisme au traversat zona şi nu s-a întâmplat nimic. Şoferii au redus viteza şi au ocolit, ea nu

Imaginile surprinse de către numeroasele camere de supraveghere, care aveau să devină principalele probe în dosar, au arătat că, de la începerea lucrărilor şi până la fatidicul impact, 44 autoturisme au trecut pe-acolo, pe direcţia Păcurari-Independenţei, absolut toţi şoferii au încetinit, au ocolit, nu s-a întâmplat nimic. Ghervasiu, dimpotrivă.

În plus, tot camerele de supraveghere au relevat că Văduva Neagră n-a încetinit şi nici n-a oprit la semafoarele de pe traseu, a trecut pe roşu, fără să-i pese. Dar norocul nu merge la infinit. În curbă, s-a produs inevitabilul. Catastrofa, cel mai cumplit accident de circulaţie din acest secol de pe raza judeţului.

Aşa că, pe bună dreptate, i-a fost deschis dosar penal pentru „omor calificat” şi nu pentru „ucidere din culpă”, cum se întâmplă în marea majoritate a cazurilor de accident rutier soldat cu morţi.

Consecvenţa în sfidare i-a pecetluit soarta

Cu toate că avocatul a sfătuit-o să aibă o atitudine umilă, să recunoască evidenţa şi să manifeste regret pentru cele întâmplate, Ghervasiu a procedat taman pe dos. Atât în timpul anchetei, cât şi pe parcursul cercetării judecătoreşti. I-a sfidat pe toţi şi a prezentat nişte versiuni de-a dreptul halucinante.

Mai întâi, a spus că băuse doar o doză de bere şi asta pe la ora 17.00, apoi a aşteptat ca fiul ei, în vârstă de trei ani, să adoarmă, după care a mers pe jos, către Brutăria Rustică, pentru a-i cumpăra băieţelului un tort, fiindcă urma ziua lui. Şi, pe drum, ar fi fost oprită de un poliţist, care i-ar fi spus să meargă cu el la secţie, deoarece maşina ei a fost implicată într-un accident mortal. Ea a susţinut că nu s-a aflat la volan, că-şi lăsase maşina parcată în centru, unde rămăsese fără benzină.

Judecată în stare de arest la domiciliu, a fost sigură că primeşte o condamnare cu suspendare. S-a înşelat

La alt interogatoriu, a replicat, zâmbind: „Vreţi să vă spun poveşti? Vă spun, că mie îmi plac poveştile!”. A mai zis că are 26 de ani, locuieşte la cămin, este studentă, nici vorbă să fi făcut vreun copil. În realitate, are 41 de ani.

În faţa judecătorilor, Văduva Neagră a mimat amnezia, susţinând că nu-şi mai aminteşte nimic.

Ghervase a fost sigură, până în ultimul moment, adică la pronunţarea sentinţei, vineri, 10 ianuarie a.c. că va primi o condamnare cu suspendare. Că asta e practica judecătorească în astfel de situaţii. Deşi faptul că i-a fost respinsă, în repetate rânduri, solicitarea de a-i fi schimbată încadrarea juridică din „omor calificat” şi „tentativă la omor calificat” în „ucidere din culpă” şi „vătămare corporală din culpă”.

A sfidat mereu şi a plătit pentru asta. Verdictul dat de către judecătorii ieşeni e cel mai dur, cel puţin din acest secol, pentru astfel de infracţiuni. 24 ani de închisoare, aproape un sfert de secol. Se va pensiona în puşcărie.

Condamnatei îi sunt interzise şi o serie de drepturi.

„Aplică inculpatei, raportat la comiterea de către aceasta a infracţiunilor concurente anterior menţionate pedeapsa principală cea mai grea, de 20 ani închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de 4 ani închisoare (reprezentând 1/3 din totalul celorlalte două pedepse principale stabilite prin prezenta sentinţă penală), rezultând pedeapsa principală unică de 24 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie... Aplică inculpatei, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce orice vehicul pentru care este necesar permis de conducere - pe o durată de 5 ani. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce orice vehicul pentru care este necesar permis de conducere”, au decis judecătorii de la Tribunalul Iaşi.

Din durata pedepsei închisorii se va scade durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 17 iunie 2022 până la data de 11 decembrie 2023 şi durata arestului la domiciliu, de la data de 11 decembrie 2023 până la data pronunţării sentinţei penale.

Decizia instanței nu este definitivă, putând fi contestată în apel în termen de 10 zile. Laura RADU, Marcel FLUERARU