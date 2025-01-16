Val de viroze la Iași. Medicii avertizează asupra măsurilor de protecție

În județul Iași, numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut considerabil în ultima săptămână, ajungând la peste 4.700, de aproape trei ori mai mult decât în perioada precedentă.

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Iași, Marius Voicescu, a precizat că, săptămâna trecută, erau înregistrate puțin peste 1.200 de cazuri de viroze. De asemenea, acesta a menționat că s-a modificat și intervalul de vârstă cel mai afectat de pneumonii și gripă.

„În total, au fost raportate 4.715 cazuri de infecții respiratorii acute, iar două dintre acestea au fost confirmate ca gripă de tip A prin testare PCR. Din fericire, nu s-au înregistrat decese în această perioadă. Cele mai multe cazuri de pneumonie, infecții respiratorii și gripă sunt întâlnite la persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani”, a declarat Marius Voicescu.

În același timp, Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a explicat că variațiile mari de temperatură din ultimele două săptămâni au favorizat răspândirea îmbolnăvirilor.

„Deși creșterea cazurilor este vizibilă, nu este alarmantă, fiind în limitele așteptate. Sperăm ca oscilațiile termice zilnice să se stabilizeze, astfel încât să ne încadrăm în tiparul obișnuit al sezonului. Este important de menționat că gerul a avut întotdeauna un efect benefic din punct de vedere medical, contribuind la reducerea numărului de tulpini virale”, a explicat Florin Roșu.

Tot mai mulți români ajung la cabinetele medicilor de familie și la camerele de gardă ale spitalelor cu simptome acute de răceală sau gripă. Sezonul rece favorizează creșterea numărului de infecții respiratorii, cauzate de peste 200 de virusuri diferite.

„În funcție de caracteristicile fiecărui individ și de tipul agentului patogen, infecțiile pot varia de la simple răceli până la forme grave de boală respiratorie acută severă. Este important ca populația și sistemul de sănătate să colaboreze pentru a gestiona aceste situații firești ale sezonului rece. În primul rând, trebuie să respectăm măsurile generale de protecție. Pandemia ne-a oferit lecții importante, iar printre acestea se numără evitarea aglomerațiilor și limitarea contactului cu persoanele care prezintă simptome. Este o responsabilitate comună”, a declarat prof. univ. dr. Doina Azoicăi, președinta Comisiei de Epidemiologie din cadrul Ministerului Sănătății. Vaccinarea antigripală rămâne cea mai sigură, eficientă și la îndemână metodă de protecție împotriva bolilor de sezon. Nicoleta ZANCU