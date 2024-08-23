Valea Lupului va avea o „școală verde”

* noua unitate de învățământ va costa 40,7 milioane de lei și avea 19 clase, din care 15 pentru gimnaziu și 4 pentru liceu, cu demisol, parter și etaj * termenul de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, din care 3 luni pentru proiectare și 21 de luni pentru lucrările propriu-zise

La sediul Ministerului Educației a fost semnat joi, 22 august, contractul de finanțare pentru construirea și dezvoltarea „școlii verzi” din comuna Valea Lupului. Din partea Ministerului Educației, documentul a fost semnat de ministrul Ligia Deca, iar din partea autorităților din Valea Lupului de primarul Liviu Dulgheru. „Astăzi (joi, 22 august – n.r) am fost la București și am semnat contractul de finanțare pentru școala verde, investiție pe care o facem cu bani europeni, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). E încă un lucru bun care se întâmplă la noi în comună. E o investiție necesară, întrucât am promis că educația va fi o prioritate pentru comuna noastră. Astfel, școlarii din Valea Lupului și cadrele didactice vor beneficia de condiții moderne, de o infrastructură școlară dotată cu toate cele necesare pentru un învățământ performant”, a declarat primarul Liviu Dulgheru.

Acesta a precizat că un alt obiectiv important pentru administrația din Valea Lupului îl reprezintă finalizarea lucrărilor de supraetajare a grădiniței modulare din loclaitate. „Avem în lucru mai multe șantiere, însă urgent este acum să terminăm supraetajarea cu încă un etaj a grădiniței modulare. Vrem să îi întâmpinăm pe micuți așa cum se cuvine încă din prima zi în care se vor întoarce în clase, așa că nu contează temperaturile sau situațiile neprevăzute care pot să apară, noi ne facem treaba. Îi asigur pe părinți că micuții vor avea toate condițiile, iar cadrele didactice își vor desfășura activitatea fără impedimente în această nouă unitate de învățământ care va fi deschisă în localitate”, a subliniat edilul.

Investiția se ridică la suma de 40,7 milioane de lei inclusiv TVA, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 24 de luni, din care 3 luni pentru proiectare și 21 de luni pentru lucrările propriu-zise. Noua unitate de învățământ va avea, în final, 19 clase, din care 15 pentru gimnaziu și 4 pentru liceu, cu demisol, parter și etaj. Terenul pe care urmează să fie construită „școala verde” de la Valea Lupului are o suprafață de 6.640 mp, termenul limită pentru depunerea ofertelor de către firmele sau asocierile de firme care doresc să se înscrie la licitația pentru lucrările de proiectare și execuție fiind 27 septembrie 2024, ora 15. Edi MACRI