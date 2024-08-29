Valoarea lucrărilor la „Iași Industrial Park”, majorată cu 7 milioane de lei!

Consilierii județeni au aprobat, miercuri, valoarea actualizată pentru „Iași Industrial Park” și devizul general actualizat pentru acest important obiectiv de investiții, ca urmare a încheierii lucrărilor de execuție. Valoarea actualizată a investiției este de 22,6 milioane de lei, inclusiv TVA.

În ceea ce privește devizul general actualizat, aleșii județeni au aprobat suplimentarea cu suma de 592.577,19 lei reprezentând valoarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții „Deviere LEA 20 KV pentru eliberare amplasamant obiectiv Iași Industrial Park – soluția nr. 2, conform studiului de soluție nr. 21 /2017 revizuit, cu modificările și completările ulterioare”. „Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiţie Iași Industrial Park în sumă de 27.667.492,65 lei, inclusiv TVA și devizul general actualizat cu suma de 300.000,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând sume pentru cheltuieli necesare actualizărilor de preţ, conform Clauzei 48 Ajustarea preturilor din Contractul de execuţie a lucrărilor nr. 28560/18.08.2021, încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi si SC Iasicon SA pentru realizarea parcului industrial Iași industrial Park, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 223/29.07.2020 privind aprobarea noii valori a obiectivului de investiţie Iași industrial Park, în sumă de 22.662.332,65 lei inclusiv TVA şi a devizului general actualizat, prin introducerea sumei de 592.577,19 lei reprezentând cheltuieli necesare realizării obiectivului de investiţie Deviere LEA 20 kV pentru eliberare amplasament obiectiv Iasi Industrial Park — soluţia nr. 2, conform studiului de soluţie nr. 21/2017 revizuit, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare şi se aplică în consecinţă”, se precizează în proiectul de hotărâre.

„Iași Industrial Park” este primul parc industrial din județ administrat de Consiliul Județean Iași, fiind amenajat pe un teren cu o suprafață de 18,6 hectare, la intrarea în comuna Lețcani. „Ne propunem ca prin Iași Industrial Park să atragem investiții de aproximativ 100 de milioane de euro și astfel să creștem și PIB-ul județului nostru și să dezvoltăm cât mai mult mediul de afaceri ieșean. Aș vrea să le mulțumesc tuturor consilierilor județeni, indiferent de culoarea politică, pentru că împreună ne-am asumat că vom dezvolta județul Iași”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

În urma desfăşurării licitaţiei organizate de Consiliul Judeţean, câștigătoare a fost desemnată SC Iasicon SA Iași, valoarea contractului inițial fiind de 15,02 milioane de lei inclusiv TVA. Edi MACRI