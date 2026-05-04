Vameșii ieșeni au refuzat intrarea în România pentru 29 de cetățeni străini

* în minivacanța de 1 mai, la frontiera de est s-a înregistrat un adevărat val de trafic: peste 90.000 de persoane * presiunea cea mai mare s-a resimțit pe sensul de intrare în țară, unde peste 47.000 de persoane și mai mult de 12.000 de vehicule au trecut prin punctele de control

Aglomerație semnificativă la granițele din estul țării, în zona gestionată de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași. În perioada 1–4 mai 2026, nu mai puțin de aproximativ 90.500 de persoane au tranzitat frontiera, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din România. În același interval, peste 23.800 de mijloace de transport au fost verificate de polițiștii de frontieră.

Presiunea cea mai mare s-a resimțit pe sensul de intrare în țară, unde peste 47.000 de persoane și mai mult de 12.000 de vehicule au trecut prin punctele de control, semn al unui flux intens generat de mini-vacanța de început de mai.

Pentru a face față volumului ridicat de trafic, autoritățile au intensificat verificările, inclusiv prin utilizarea sistemelor moderne. Aproximativ 2.400 de controale au fost efectuate prin aplicația eDAC, conectată atât la bazele de date naționale, cât și la cele din Spațiul Schengen, ceea ce a permis identificarea rapidă a situațiilor cu risc.

Nu au lipsit însă problemele. În doar câteva zile, polițiștii au depistat 100 de fapte ilegale – dintre care 14 infracțiuni și 86 de contravenții. Sancțiunile au fost pe măsură: amenzi ce depășesc 56.000 de lei și bunuri confiscate în valoare de aproximativ 5.000 de lei.

Totodată, autoritățile au refuzat intrarea în România pentru 29 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale, iar 9 cetățeni români nu au fost lăsați să părăsească țara, din motive ce țin de cadrul juridic în vigoare.

Activitatea intensă din aceste zile confirmă rolul strategic al frontierei de est a României, mai ales în contextul mobilității crescute și al presiunilor regionale, polițiștii de frontieră fiind în permanență mobilizați pentru a asigura un echilibru între securitate și fluidizarea traficului. Andrei TURCU