Vânzări record în sectorul imobiliar ieșean!

* în primele zece luni din 2024, Iașul a bătut toate recordurile tranzacțiilor imobiliare din ultimele decenii * au fost vândute 23.526 imobile, dintre care 8.145 apartamente, domeniu în care capitala Moldovei ocupă locul al treilea la nivel național, după București și Timiș * la Iași, creșterea față de anul trecut este de 60% (8.145 unități), în timp ce la Cluj tranzacțiile au crescut cu doar 2%!

În octombrie 2024, ieșenii au vândut 3.117 imobile, cifră care a intrat în topul istoric al tranzacțiilor imobiliare ale județului, din ultimele trei decenii!

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, în octombrie s-a vândut de aproape două ori mai multe apartamente, totalul ajungând la 1.216. Și, chiar dacă au slăbit un pic vânzările de terenuri (940 imobile, în octombrie 2024), creșterea tranzacțiilor cu case a echilibrat balanța, fiind perfectate acte pentru 747 terenuri cu construcții.

Practic, luând în calcul numărul total de tranzacții din primele 10 luni ale anului, putem spune că, în județul Iași se vând, zilnic, peste 100 de imobile!

În tot acest interval de timp, ieșenii au tranzacționat 8.145 apartamente, reușind să se plaseze pe locul al treilea la nivel național, după București și Timiș, dar cu mult în fața altor importante orașe ale țării.

Capitala rămâne cea mai mare piață din România, unde anul acesta s-au vândut cu 11% mai multe apartamente decât în primele zece luni ale anului trecut, peste 41.000 de unități individuale. Cu peste 8.500 de tranzacții realizate anul acesta, județul Timiș a devenit a doua cea mai mare piață imobiliară după București.

La nivel regional, Iașul este urmat de județul Bacău (locul 8 la nivel național), cu 2.829 apartamente vândute de la începutul anului, podiumul fiind completat de Suceava (locul 11 în țară), unde s-au tranzacționat 2.522 unități.

Totuși, ieșenii au vândut cu aproape 1.000 de apartamente în plus față de clujeni, devansând chiar și Brașovul, unde vânzările, deși explodaseră în ultimii ani, cad acum, lună de lună, fiind consemnate doar 932 apartamente tranzacționate luna trecută.

Surprinzătoare este și căderea vânzărilor în Ilfov, unde s-au perfectat doar 6,955 vânzări în primele 10 luni ale anului, dar și creșterea interesului celor din județul Mureș față de proprietățile imobiliare, cu 2.917 unități vândute în acest an, cifră cu care se situează pe lucl 7 în țară!

În România, în perioada menționată, au fost înregistrate peste 136.000 de tranzacții cu unități individuale, creșterea fiind de 9% față de anul precedent, luna trecută fiind semnate cele mai multe contracte din februarie 2022 încoace. Daniel BACIU