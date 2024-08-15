Vara pe micul ecran. Vacanța tinerilor, influențată de filme și seriale

Vara este, pentru mulți tineri, perioada perfectă pentru a se relaxa și a se elibera de presiunea școlii sau a altor responsabilități. În această perioadă, ei își reîncarcă bateriile, explorează noi interese și se dedică activităților care le fac plăcere. Însă, în era digitală, vacanțele tinerilor nu mai sunt doar despre soare, mare și aventuri în aer liber. Micul ecran, prin intermediul filmelor și serialelor, joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care aceștia își petrec timpul liber și își modelează experiențele estivale.

Seriale care dictează tendințele

Un exemplu elocvent este cel al serialelor precum „Stranger Things” sau „Euphoria”, care au reușit să capteze atenția tinerilor din întreaga lume nu doar prin poveste, ci și prin estetica lor distinctivă. De la moda anilor '80 readusă în actualitate prin „Stranger Things” până la machiajele îndrăznețe și stilul vestimentar al personajelor din „Euphoria”, aceste seriale nu sunt doar vizionate, ci sunt adoptate ca stil de viață. Adolescentii își recreează garderoba și își personalizează stilul de machiaj inspirându-se din aceste producții, transformând ceea ce ar fi putut fi o simplă vacanță de vară într-o perioadă de redefinire personală. De exemplu, Alina, o tânără de 17 ani din Iași, ărturisește că, după ce a urmărit „Stranger Things”, și-a dorit să exploreze mai mult cultura anilor '80. A început să colecționeze casete audio, să poarte haine vintage și chiar să învețe să joace Dungeons & Dragons, jocul preferat al personajelor din serial. „Nu m-aș fi gândit niciodată că aș putea fi atât de fascinată de o perioadă pe care nu am trăit-o niciodată. Dar acest serial m-a inspirat să explorez și să învăț lucruri noi”, ne-a spus Alina.

Filmele de vară nu sunt doar despre relaxare; ele sunt adesea o sursă de inspirație pentru tineri să-și petreacă vacanțele într-un mod activ. Filmele de aventură, cum ar fi „Into the Wild” sau „The Secret Life of Walter Mitty”, îi determină pe mulți să iasă din zona de confort și să își planifice propriile expediții. De la excursii montane până la călătorii neconvenționale, tinerii își doresc să trăiască experiențe similare cu cele văzute pe ecran.

Un astfel de caz este cel al lui Andrei, un student de 21 de ani din Iași, care după ce a vizionat „Into the Wild” și-a planificat o excursie de o lună în Munții Apuseni, departe de tehnologie și de agitația orașului. „M-am simțit inspirat de ideea de a trăi simplu și de a mă conecta cu natura. Am avut nevoie de această experiență, mai ales după un an plin de examene și stres”, ne-a spus el.

Influența platformelor de streaming asupra vacanței

Platformele de streaming, precum Netflix, HBO Max sau Disney+, joacă un rol crucial în modul în care tinerii aleg să își petreacă timpul liber. Aceste platforme oferă acces instantaneu la o varietate imensă de conținut, ceea ce le permite tinerilor să își construiască propriul program de vizionare. Fie că este vorba de maratoane de seriale sau de descoperirea unor filme de nișă, tinerii pot experimenta o multitudine de culturi și perspective din confortul propriei case.

„Mi-am dat seama că există o lume întreagă de filme și seriale care nu sunt foarte populare la noi, dar care merită descoperite. Am ajuns să îmi doresc să învăț limba coreeană și să vizitez Seul”, mărturisește Maria, o adolescentă de 16 ani din Iași.

Nu poate fi ignorată nici influența rețelelor sociale și a comunităților de fani, care amplifică impactul filmelor și serialelor asupra tinerilor. TikTok, Instagram și Twitter sunt pline de discuții, teorii și meme-uri legate de producțiile preferate, iar tinerii își petrec ore întregi în aceste comunități virtuale. Aceste platforme nu doar că le oferă tinerilor un spațiu pentru a-și exprima entuziasmul, dar și pentru a-și găsi prieteni cu interese similare, ceea ce contribuie la sentimentul de apartenență și la consolidarea unor noi identități.

După cum se vede, vara pe micul ecran are un impact profund asupra felului în care tinerii își petrec vacanța. Nu mai este vorba doar de a-și petrece zilele lenevind în fața televizorului; filmele și serialele devin catalizatori ai schimbării, surse de inspirație și chiar de educație. Fie că își schimbă stilul vestimentar, își descoperă noi hobby-uri sau își fac noi prieteni în comunitățile online, tinerii sunt mai mult ca niciodată influențați de cultura pop în tot ceea ce fac.

Este evident că filmele și serialele au depășit granițele simplei distracții. Ele modelează comportamente, influențează decizii și, într-o mare măsură, creează realități alternative în care tinerii aleg să trăiască, chiar dacă doar pentru o vară. Astfel, vacanța de vară devine nu doar o pauză binemeritată, ci o perioadă de descoperire și transformare, ghidată de lumina micului ecran.

Maura ANGHEL