Varianta Ocolitoare Podu Iloaiei – o bombă cu efect întârziat

* Ceea ce trebuia să fie „marele proiect salvator” pentru una dintre cele mai sufocate zone de trafic din județul Iași riscă acum să devină, spun criticii, o investiție de zeci de milioane care ar putea lăsa problema exact acolo unde este și astăzi: la bariera de cale ferată.

Coșmarul rutier de la Podu Iloaiei, locul unde mii de șoferi își consumă zilnic nervii, timpul și răbdarea în coloane interminabile de mașini, explodează din nou în centrul unui scandal uriaș care pune sub semnul întrebării însăși eficiența viitoarei variante ocolitoare.

Pe hârtie, proiectul pare spectaculos: aproape 4,4 kilometri de drum nou, două structuri majore — poduri, pasaje sau viaducte — și promisiunea unei implementări în doar 12 luni de la ordinul de începere a lucrărilor. Oficial, scopul investiției este clar: conectarea viitoarei Autostrăzi A8 la DN28 și eliminarea infernalelor blocaje din Podu Iloaiei.

Doar că exact aici apare întrebarea care aruncă proiectul în mijlocul controversei: cum poți vorbi despre fluidizare totală dacă punctul cel mai sensibil al traficului - traversarea căii ferate - rămâne practic neatins?

Pentru șoferii care traversează zilnic Podu Iloaiei, problema este cât se poate de concretă. Nu vorbim doar despre trafic aglomerat. Vorbim despre ore pierdute săptămânal, despre nervi întinși la maximum și despre o localitate devenită simbolul blocajului rutier din județul Iași. Sunt oameni care își organizează programul în funcție de orele la care „se stă mai puțin”, firme de transport care pierd bani în coloane și navetiști care transformă fiecare drum într-o loterie a răbdării.

Urtoi: „Varianta Ocolitoare începe printr-un sens giratoriu, după ce se va traversa calea ferată! Deci, ce s-a rezolvat?! Nimic!”

Fostul consilier al ministrului Transporturilor și fost membru în Consiliul de Administrație al CNIR, Cătălin Urtoi, lansează un atac devastator la adresa proiectului Variantei Ocolitoare Podu Iloaiei și ridică o întrebare care deja provoacă revoltă în spațiul public: cum este posibil să construiești o centură menită să elimine blocajele, fără să incluzi tocmai investiția care ar putea elimina principalul punct de strangulare - supratraversarea căii ferate?

Declarațiile lui Urtoi au detonat practic o bombă administrativă și tehnică într-un moment în care autoritățile încercau să transmită mesajul că „luminița de la capătul tunelului” începe, în sfârșit, să se vadă pentru șoferii blocați zilnic pe DN28. „Varianta Ocolitoare începe printr-un sens giratoriu, după ce se va traversa calea ferată! Deci, ce s-a rezolvat?! Nimic!”, este fraza care a aprins instant dezbaterea și care sintetizează, poate mai bine decât orice analiză tehnică, marea problemă semnalată acum de fostul oficial din Transporturi.

În viziunea acestuia, adevărata cheie pentru descongestionarea traficului nu este doar mutarea fluxului rutier pe un traseu alternativ, ci eliminarea punctului critic reprezentat de traversarea căii ferate. Fără un pod sau pasaj suprateran, spune Urtoi, șoferii vor continua să stea la cozi interminabile chiar și după finalizarea investiției.

Iar de aici începe adevărata furtună. Criticile sunt extrem de dure: superficialitate, lipsă de profesionalism, abordare administrativă defectuoasă și incapacitatea de a gândi infrastructura integrat. „Cea mai importantă investiție acolo este acel pod peste calea ferată pe care nimeni nu l-a gândit!”, spune Urtoi, cerând explicații publice atât de la conducerea DRDP Iași și CNAIR, cât și de la Consiliul Județean Iași, ADI Infrastructură și factorii politici implicați.

Costel Alexe: „Mentalitate prea mică pentru proiecte atât de mari”

În acest climat deja exploziv, declarațiile președintelui CJ Iași, Costel Alexe, adaugă o nouă dimensiune conflictului. Acesta susține că administrația județeană a fost singura care a recunoscut deschis gravitatea situației și acuză conducerea DRDP Iași și PSD Iași că ar fi blocat ani la rând transferul proiectului către Consiliul Județean.

Conducerea DRDP Iași este acuzată direct că ar fi blocat constant demersurile pentru transferul proiectului către Consiliul Județean, în timp ce liderii PSD Iași sunt acuzați că au mers la București nu pentru a accelera investiția, ci pentru a pune piedici politice.

În timp ce acuzațiile curg, proiectul înaintează oficial spre licitația de proiectare și execuție. La începutul acestui an, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru „Drumul de conectivitate între A8 și DN28 – Varianta de Ocolire Podu Iloaiei”, investiție estimată la peste 141 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

În paralel, Instituția Prefectului Iași încearcă să joace rolul mediatorului tehnic și administrativ. La ședința convocată pe 16 mai au participat DRDP Iași, Poliția Rutieră, reprezentanți ai primăriilor și societății civile, fiind analizate măsurile de fluidizare pe termen scurt și mediu. S-au discutat semaforizarea, managementul traficului și soluțiile de reducere a timpilor de așteptare.

Dar în realitate, toată lumea știe că adevărata miză este mult mai mare: dacă Varianta Ocolitoare Podu Iloaiei va deveni cu adevărat soluția care scoate Iașul din coșmarul traficului sau doar încă un proiect uriaș care va consuma bani, nervi și ani întregi fără să elimine problema principală.

Pentru mulți ieșeni, promisiunea sună aproape incredibil după atâția ani de stagnare. Podu Iloaiei a devenit între timp simbolul unui eșec administrativ care a afectat nu doar traficul local, ci întreaga conexiune rutieră dintre Iași și vestul județului, inclusiv fluxurile comerciale și transportul greu.

Daniel BACIU