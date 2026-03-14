Vârsta biologică, noua frontieră a prevenției

* vârsta din buletin nu mai este, de ceva vreme, singurul reper după care medicina încearcă să înțeleagă cât de „bătrân” este, în realitate, un organism * în România, conceptul de vârstă biologică a intrat deja în oferta unor clinici private, prin teste epigenetice, evaluări telomerice și markeri ai inflamației

În medicina clasică, vârsta cronologică este simplă: numărul de ani trăiți. Vârsta biologică, în schimb, încearcă să măsoare cât de repede sau cât de lent îmbătrânește corpul, folosind indicatori precum inflamația, metabolismul, performanța cognitivă, parametrii cardiovasculari, masa musculară, lungimea telomerilor ori semnături epigenetice din ADN. Cercetarea internațională arată că astfel de biomarkeri sunt promițători, dar nu există încă un singur „aur standard” clinic perfect, iar telomerii, luați separat, oferă mai degrabă o estimare orientativă decât un verdict definitiv despre ritmul de îmbătrânire.

Tema a ieșit tot mai clar în spațiul public românesc anul trecut, la primul Congres Internațional de Longevitate, prezentat drept o premieră pentru România și pentru sud-estul Europei. În jurul evenimentului s-a vorbit despre prevenție de precizie, nutriție personalizată, inteligență artificială, terapii regenerative și despre baze de date tot mai mari care încearcă să lege gene, căi biologice și îmbătrânirea sănătoasă. În paralel, proiecte precum „Harta longevității în România” au încercat să aducă subiectul din zona de conferință în cea a măsurării reale, pe populații și regiuni.

Medicina longevității nu înseamnă doar „anti-aging”

La o primă vedere, Iașul nu este absent din peisaj. Rețeaua Regina Maria are la Campus Medical Iași un Centru de Longevitate care spune explicit că lucrează cu noțiunea de vârstă biologică, cu evaluări geriatrice și gerontologice, cu markeri ai îmbătrânirii și cu investigații moderne, inclusiv testare epigenetică și telomerică. În descrierea publică a serviciilor apar formulări clare despre estimarea vârstei biologice, scorul de inflamație și reevaluări periodice.

În sistemul public, Iașul are infrastructură relevantă, dar nu neapărat construită în jurul brandingului de „longevitate”. La Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” funcționează secție de geriatrie-gerontologie și ambulatoriu de genetică medicală, adică exact două dintre domeniile care pot susține, teoretic, o abordare serioasă a îmbătrânirii: evaluarea funcțională a pacientului vârstnic și analiza componentelor genetice sau ereditare. Doar că între a avea geriatrie și genetică și a avea un program coerent de măsurare a vârstei biologice pentru populația activă, aparent sănătoasă, este încă o distanță mare.

Medicina longevității nu înseamnă doar „anti-aging”, în sens estetic, și nici doar promisiunea unei tinereți prelungite. În forma sa serioasă, ea încearcă să identifice mai devreme riscurile metabolice, cardiovasculare, cognitive și inflamatorii, înainte ca pacientul să devină oficial bolnav. Tocmai de aceea, diferența dintre un oraș care are un centru de longevitate și un oraș în care medicii de familie, interniștii, endocrinologii, cardiologii și geriatrii lucrează deja cu astfel de paradigme este una majoră.

Piața medicinei longevității crește mai repede decât consensul medical deplin asupra tuturor testelor vândute sub această umbrelă. De exemplu, literatura științifică arată că lungimea telomerilor este un marker important, dar cu limitări serioase: variază mult între indivizi, este influențată de factori multipli și nu poate, singură, să spună tot adevărul despre vârsta biologică a unei persoane. Cu alte cuvinte, testele pot fi utile în context clinic, dar devin periculoase când sunt transformate în verdicte simpliste sau în marketing fără suficientă interpretare medicală.

Clara DIMA