Vasluian ajuns după gratii după ce a încercat să mituiască un șef de post

Un nou caz de corupție a fost dejucat în județul Vaslui, după ce un bărbat a încercat să mituiască un polițist pentru a scăpa de sancțiuni. Intervenția rapidă a autorităților, declanșată în urma unui apel la linia anticorupție, s-a încheiat cu reținerea suspectului pentru 24 de ore.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Anticorupție, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Vaslui au fost sesizați pe 5 martie 2026 prin intermediul Call-center-ului anticorupție 0800.806.806, cu privire la tentativa de mită.

Incidentul s-a petrecut în județul Vaslui, când un agent-șef adjunct de poliție, șef de post la Postul de Poliție Bunești, a oprit în trafic o autoutilitară pentru control.

În urma verificărilor, polițistul a descoperit mai multe probleme grave: inspecția tehnică periodică (ITP) a autoutilitarei era expirată, existau nereguli privind transportul de material lemons.

Agentul i-a informat pe ocupanții vehiculului că vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege: sancțiuni contravenționale, reținerea certificatului de înmatriculare și confiscarea materialului lemnos transportat.

Momentul în care s-a oferit mita

În acel moment, unul dintre pasagerii din autoutilitară a încercat să rezolve situația „pe loc”. Bărbatul i-a oferit polițistului 1.000 de lei, cerându-i să nu aplice sancțiunile anunțate.

Gestul a fost însă imediat documentat. Interacțiunea a fost înregistrată cu dispozitivul body-cam din dotarea agentului de poliție, ceea ce a oferit probe clare în dosar.

După sesizarea făcută la linia anticorupție și intervenția ofițerilor, bărbatul care a oferit banii a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracțiunea de dare de mită.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii și ofițerii anticorupție continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Cazul demonstrează, spun anchetatorii, importanța sesizărilor făcute de cetățeni la Call-center-ul anticorupție și rolul tehnologiei în documentarea faptelor de corupție.

Autoritățile reamintesc că oferirea de bani sau alte foloase unui funcționar public pentru a evita aplicarea legii reprezintă infracțiune și poate atrage sancțiuni penale severe. Miruna NEACȘU

 

