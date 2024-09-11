Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Vasluienii refuză să-și vacineze copiii

În județul Vaslui, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică a atras atenţia, la ultima şedinţă a Colegiului Prefectural, asupra scăderii gradului de acceptare a vaccinurilor de către părinţi.

Potrivit directorului executiv al instituţiei, Mihaela Vlada, rata de vaccinare este de 80%.

 Această acceptare a scăzut cumva de la an la an și n-am putea să spunem că este vorba doar despre mediul urban sau mediul rural. Rata de acoperire vaccinală este în jur de 80 % în fiecare mediu. Există o reticență în ceea ce privește vaccinul datorită unor campanii anti-vaccinare care au fost mai intense în perioada Covid-ului, dar noi suntem prin medicii de familie, prin rețeaua de asistență medicală comunitară, încercăm să educăm populația transmițându-le beneficiile care decurg din acest act medical. 

