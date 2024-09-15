Vasluiul, afectat de inundații

Mai multe curţi, grădini şi drumuri au fost inundate din cauza precipitaţiilor abundente căzute în ultimele ore în judeţul Vaslui.

Potrivit autorităţilor, pe râul Elan, în zona podului de beton Murgeni - Fălciu, apa a ieşit din albia minoră, dar nu sunt locuinţe afectate.

În comuna Banca, zona Vanbet, carosabilul este acoperit cu apă, traficul rutier desfăşurându-se cu dificultate, iar la intrarea în Fălciu, dinspre municipiul Huşi, apa a trecut peste terasamentele drumului naţional, în zona podeţului peste râul Bozia, iar circulaţia este întreruptă. Un utilaj aparţinând Secţiei Drumuri Naţionale Bârlad urmează să se deplaseze în zona afectată pentru deblocarea podeţului.

"În urma precipitaţiilor, câteva curţi şi grădini din localităţile Fălciu, Măluşteni, Blăgeşti şi Murgeni au fost parţial inundate, însă în teren au acţionat, acolo unde s-a impus, autorităţile locale. În general, probleme au fost în partea de sud-est a judeţului Vaslui, zonă învecinată cu judeţul Galaţi. Au fost şapte intervenţii ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în localităţile Cârja, Schineni, Ţuţcani, Rânzeşti, Bogdăneşti, Blăgeşti şi municipiul Bârlad. Monitorizăm situaţia, iar dacă va fi nevoie vom interveni în teren cu forţele şi mijloacele specifice necesare", au transmis reprezentanţii ISU Vaslui.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 13 septembrie, ora 18,00, - 14 septembrie, ora 15,00, pe fondul avertizării Cod portocaliu, în judeţele Buzău, Vrancea, Galaţi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Iaşi, Botoşani şi Suceava vor fi perioade cu averse torenţiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40 - 60 l/mp şi, izolat, de peste 70 - 80 l/mp.