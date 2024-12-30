Veste tristă pentru proprietarii de apartamente și case - O nouă creștere de taxe de la 1 ianuarie 2025

Taxă de 25% pentru proprietarii de case și apartamente. Începând de la 1 ianuarie 2025, locuitorii din Bacău se vor lovi de o nouă creștere a costurilor pentru utilități. Tarifele pentru apă potabilă și canalizare vor crește semnificativ, cu aproximativ 25%, ca parte a unui plan tarifar aprobat recent de Consiliul Local Bacău. Această măsură nu este aplicată doar în Bacău, ci și în alte orașe.

În acest caz, prețul apei potabile în Bacău va ajunge la 10,77 lei pe metrul cub, comparativ cu 8,62 lei cât este la ora actuală. Cu privire la canalizare, tariful va crește de la 6,44 lei la 8,04 lei pe metrul cub.

Noua majorare face parte dintr-un proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, derulat în județ. Proiectul are o valoare totală de 369 de milioane de euro. Beneficiarul principal este Compania Regională de Apă Bacău (CRAB). Mai mult, proeictul și include modernizarea infrastructurii din 41 de localități, inclusiv municipiul Bacău

Consiliul Local Bacău a aprobat majorarea tarifelor ținând cont de rata inflației și de necesitatea finanțării proiectului.

Reprezentanții administrației locale au transmis că ultima majorare planificată în cadrul acestui proiect ar urma să fie aplicată în 2026. Cu toate acestea însă, locuitorii se confruntă deja cu un context economic dificil, dat fiind că scumpirile la utilități se adaugă unor creșteri recente de prețuri la gigacalorie, salubritate și taxe locale.

Taxă redusă dacă plăteşti până pe 31 martie

Nici Bucureștiul nu face excepție de la majorări de taxe. În 2025, bucureştenii vor plăti impozite şi taxe locale mai mari cu 10,40%, în urma creșterii inflației. Consiliul General al Capitalei a aprobat deja proiectul.

Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul va fi redus cu 95%. De asemenea, se acordă o bonificaţie de 10% pentru plata anticipată, până la data de 31 martie, a impozitului/taxei pe clădiri şi pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport.

În raportul de specialitate sunt invocate prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform cărora impozitele şi taxele locale se indexează anual, până la data de 30 de aprilie, de către Consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior.

Conform adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru anul 2023 rata inflaţiei a fost de 10,40%. Pentru anul 2024, taxele şi impozitele locale au crescut cu 13,8%, pe baza ratei inflaţiei. De asemenea, taxele şi impozitele locale au crescut cu 5,1% pentru anul 2023.