Victimele exploziei de la Suceava, operate la Iași

Medicii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Spiridon” din Iași depun toate eforturile pentru a salva viaţa a doi bărbaţi, victime ale unei explozii care a avut loc luni, într-un atelier auto din municipiul Suceava.

Unul dintre bărbaţii aduşi la Iaşi are 49 de ani şi a suferit arsuri de gradul II pe 10% din nivelul corpului, localizate fiind la nivelul feţei şi a ambelor mâini. „Pacientul a fost internat în urgenţă în clinica de chirurgie plastică şi reparatorie, dedicată şi arsurilor, care efectuează intervenţii chirurgicale de specialitate”, a spus prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu, purtătorul de cuvânt al Spitalului „Sf.Spiridon”.

Al doilea bărbat transferat la Iaşi are 39 de ani şi a suferit arsuri de gradul IIB pe aproximativ 10 % din corp. „De data aceasta arsurile sunt la nivelul mâinilor, circular, şi la nivelul coapsei. Şi acesta a fost operat. Sperăm să aibă o evoluţie favorabilă”, a explicat dr. Cimpoeşu.

Din cauza deselor incendii care au avut loc în ultima perioadă la Iaşi şi în ţară, cea de-a treia victimă a exploziei din garajul din Suceava nu a putut fi transferată la Iaşi. Asta pentru că sunt ocupate toate locurile de la terapia intensivă din Clinica Marele Ars. „Am fost solicitaţi şi pentru preluarea unui pacient de terapie intensivă, cu arsuri, intubat şi ventilat mecanic, dar toate locurile sunt ocupate în terapie intensivă arşi. Fiind centru cu responsabilitate naţională, cât şi regională, iar numărul arsurilor în ultimele 24 de ore a fost unul foarte mare, în acest moment în zona de terapie intensivă Mari Arşi toate paturile sunt ocupate”, a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Cu toate acestea, bărbatul în vârstă de 29 de ani a fost operat la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf Ioan cel Nou” Suceava. El are arsuri pe aproximativ 65% din suprafaţa corporală, de gradul II, III şi IV şi arsuri de căi respiratorii superioare. Din cauza gravităţii rănilor suferite, bărbatul a fost intubat, ventilat mecanic şi se află în comă indusă.

După demersuri făcute la clinicile de mari arşi din străinătate, rămase deocamdată fără răspuns, tânărul a fost transferat la Clinica de Mari Arşi din Timişoara. Laura RADU