Vin simulările la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat!

Luna decembrie este perioada în care elevii de clasa a VIII-a şi a XII-a din judeţul Iaşi vor susţine simulările pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat. Anunţul a fost făcut de inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Iaşi, Luciana Antoci.

Pentru că a fost devansat calendarul primelor probe de la examenul de Bacalaureat, probele de competenţe, Inspectoratul Şcolar ieşean a decis organizarea simulării Bacalaureatului în luna decembrie pentru ca astfel să fie consolidate mai bine cunoştinţele elevilor. „Bacalaureatul începe mai devreme în acest an şcolar. Practic, probele de competenţe se vor desfăşura la final de ianuarie, început de lună februarie, urmând ca examenele scrise să aibă loc după încheierea anului şcolar. Această schimbare de calendar a determinat practic şi hotărârea noastră de a fixa simularea judeţeană în decembrie”, a spus inspectorul general al ISJ Iaşi, Luciana Antoci.

Ea spune că o altă simulare, cea organizată de Ministerul Educaţiei, va avea loc în primăvară. „Simularea pentru Evaluarea Naţională şi cea pentru Bacalaureat se vor desfăşura simultan în primele zile ale celei de-a doua săptămâni din luna decembrie. Luni şi marţi va fi simultan Bacalaureat şi Evaluare Naţională, iar miercuri va fi ziua alocată celei cea de-a treia probe din cadrul examenului de Bacalaureat. Deja au fost trimise către şcoli decupajele din programă ca să poată pregăti colegii noştri, profesori şi elevi, acel segment din teme alocat în această etapă de învăţare”, a spus inspectorul general al ISJ Iaşi, Luciana Antoci.

Astfel de simulări sunt necesare, mai ales că Iaşiul s-a situat anul acesta pe primul loc la nivel naţional atât la examenele de la Evaluarea Naţională cât şi la Bacalaureat. „Din perspectiva anului 2023-2024, putem spune, în acest moment, după ce am tras linie şi avem toate cifrele, că a fost unul dintre cei mai buni ani din ultima vreme. Şi asta se reflectă, în primul rând, în rezultatele pe care le-am înregistrat în vara trecută, atât la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat, unde Iaşul s-a situat pe prima poziţie naţională din perspectiva mediilor absolute”, a spus şefa de la Inspectoratul Şcolar. Laura RADU