Vino la Palas și pregătește-te de Crăciun cu un regal orchestrat de Filarmonica de Stat „Moldova” și alte evenimente cu tematică de sărbătoare!

Pentru cei care au intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă Palas oferă variante de relaxare și petrecere a timpului împreună cu cei dragi. „The Glowing Garden”, târgul din grădină și patinoarul sunt destinațiile de distracţie din aer liber, Filarmonica de Stat „Moldova” îți amintește de seara de Ajun cu un concert de excepție, iar Atelierul Artistului, „Creatorii de frumos” și evenimentele din Atrium sunt alte sugestii pentru un Crăciun ca în povești.

Spectacolele Filarmonicii de Stat „Moldova” sunt așteptate de publicul ieșean, astfel că seara zilei de 21 decembrie 2024, de la ora 19:00, este destinată unui regal muzical sub bagheta dirijorilor Cristian Oroșanu și Consuela Radu-Țaga, în care sonorități vesele și fragmente muzicale din filme cu tematică de Crăciun vor umple scena de bucurie.

Efervescența târgurilor de Crăciun a ajuns și la Palas, iar până pe data de 27 decembrie poți explora „obiectivele” micului oraș din grădină. Și tot aici, Andra Gogan își așteaptă fanii pe 21 decembrie, începând cu ora 18:00, cu un concert caritabil care va intra în istorie cu cel mai mare cor de colindători, în timp ce trenulețul le va oferi plimbări vesele celor mici.

Cocktails de sărbătoare, îmbogățite cu siropuri aromate și mirodenii, clătite „Hoinar”, porumb fiert sau copt pe grătar „Din grădină”, bomboane delicioase, turtă dulce frumos ornată și cu un gust magic de Crăciun, vată de zahăr pentru momente dulci de răsfăț, popcorn crocant și ceaiuri aromate, toate de la Bambilici Party sunt câteva dintre bunătățile pe care le găsești aici. Ribs&Ramen completează festinul cu preparate culinare japoneze, dar și cu preparate din bucătăria internațională, iar La Săndel aduce gustul autentic al sărbătorilor pe masa ta cu produse tradiționale afumate și brânzeturi alese. Gogoșerim și Vitos Kurtos sunt deliciile calde pe care le găsești într-o varietate de combinații. Iar pentru idei de cadouri, nu uita să treci pe la House of Candles, unde vei găsi lumânări artizanale din ceară de soia, globuri pictate cu mesaje de sărbătoare și fundițe elegante din catifea sau pe la Cadouri cu impact, unde fiecare obiect spune o poveste inspirată de magia Crăciunului. Mai poți alege aranjamente lucrate manual și decorațiuni pentru brad de La Marinela's Unique Design.

Și tot în grădină, copiii se pot bucura de „The Glowing Garden”, deschisă curioșilor până pe data de 15 ianuarie, care recreează un safari populat de figurine luminoase din peste 5.000 de luminițe: un pui de elefant în mărime naturală, tigri în junglă, delfini sau păsări flamingo, grădini cu fructe gigant, personaje din basme sunt câteva dintre creațiile expuse.

Târgurile de Crăciun din mall te așteaptă să revii cu nenumărate variante de cadouri pe care să le oferi celor dragi. Vei găsi obiecte de ceramică, decorațiuni de Crăciun, felicitări lucrate manual, bijuterii, accesorii și piese vestimentare - cadouri create cu inspirație de artiști și designeri ieșeni.

