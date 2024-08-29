Vino la screening! Misiunea anti-cancer a Uniunii Europene ajunge la Iaşi

Caravana „Fii atentă, România!”, susţinută de Misiunea Uniunii Europene privind cancerul, ajunge în capitala Moldovei, iar Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iaşi se alătură campaniei care vizează creşterea gradului de conştientizare cu privire la cancer şi promovează depistarea cancerului în Europa.

Unitatea mobilă de screening de cancer mamar şi cea de screening pentru cancerul de col uterin vor fi prezente pentru testări alături de echipa Caravanei „Fii atentă, România!” în rondul din faţa intrării Palas Mall, din stânga Palatul Culturii, în zilele de 6 şi 7 septembrie. În intervalul orar 15 - 21, personalul medical al IRO va efectua mamografii sau teste HPV. Screening-ul se va face doar în baza unei programări prealabile, în limita locurilor disponibile.

Se pot face programări la numărul de telefon 0374.278.806, de luni până vineri, între orele 9 și 15. „De mamografie pentru depsitarea precoce a cancerului de sân pot beneficiar atât femeile asigurate, cât şi cele neasigurate, cu vârsta cuprinsă între 50 şi 69 de ani asimptomatice, care nu au făcut mamografie în ultimele 12 luni, nu sunt însărcinate, nu alăptează. De asemenea, pot beneficia de testare HPV femei asigurate, cât şi cele şi neasigurate din grupa de vârstă 25-65 ani, asimptomatice (care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin), nu prezintă histerectomie, nu sunt la menstruaţie”, a transmis Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie.

Pentru a beneficia de astfel de investigaţii gratuit este nevoie de un bilet de trimitere către ginecologie (test HPV), un bilet paraclinic pentru mamografie, cartea de identitate, cardul de asigurat şi dovadă de asigurat (unde este cazul). Laura RADU