Vino să îți găsești job-ul potrivit, la Târgul de Cariere! Peste 2.000 de oportunități de angajare și peste 30 de angajatori prezenți în acest weekend la Palas Iași, 16 octombrie 2024

Ești în căutarea job-ului ideal, vrei sa te înscrii într-un internship sau vrei să afli ce industrii angajează cel mai mult acum? În Palas are loc o nouă ediție a evenimentului Târgul de Cariere, unde vor fi prezentate peste 2.000 de locuri de muncă propuse de peste 30 de companii din domenii precum: marketing, IT, comunicare, inginerie, automotive, finanțe-bănci, retail și multe altele. În cadrul evenimentul va fi prezentă și compania IULIUS, care propune mai multe oportunități de angajare.

Vineri și sâmbătă, 18 – 19 octombrie 2024, Atriumul Palas găzduiește Târgul de Cariere, eveniment devenit un reper pentru piața locurilor de muncă din Iași. Și în acest an aici se reunesc peste 30 de companii, care vor să își mărească echipele. Printre joburile prezentate se numără: specialiști în relații și suport clienți, consultanți, ingineri, programatori, mecanici, vânzători, economiști, contabili, agenți de securitate, operatori de producție, dar și diverse internshipuri.

IULIUS este prezentă și în acest an în cadrul evenimentului cu o paletă diversificată de oportunități de angajare. Manager trainee, economist, operational retail leasing specialist, funcționar centru informații clienți, ingineri, agent control trafic, lucrători curățenie sunt o parte dintre job-urile propuse de IULIUS la ediția din această toamnă.

Târgul de Cariere revine și cu o serie de activități conexe în acest an. La eveniment, vor avea loc quiz-uri, în cadrul cărora participanții care vor răspunde corect la întrebări vor câștiga premii oferite de companiile prezente. De asemenea, organizatorii vor pune la dispoziție participanților o zonă de gaming, unde aceștia pot lua parte la diverse competiții, care se vor juca pe Playstation 5. Totodată, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași - prima unitate de pompieri din România - vor susține pentru participanți demonstrații de prim ajutor.

