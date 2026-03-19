Vinurile de terroir digital din jurul Iașiului. Revoluție în podgorii

* podgoriile din jurul Iașului intră într-o nouă etapă, în care tradiția vinului se întâlnește cu tehnologia de ultimă generație * agricultura de precizie, monitorizarea digitală și cercetarea cu senzori și drone schimbă felul în care sunt urmărite culturile

În viticultura modernă, locul este citit și prin date, nu mai este vorba doar despre sol, pantă, expunere și climă. Asta înseamnă imagini multispectrale, senzori, monitorizarea stresului hidric, identificarea diferențelor dintre parcele și intervenții mai precise, acolo unde via are realmente nevoie. În jurul Iașului, această schimbare prinde contur într-un teritoriu care are deja toate ingredientele: podgorii istorice, denumiri de origine recunoscute oficial și infrastructură locală de cercetare.

Cotnariul rămâne unul dintre marile nume ale vinului moldav și unul dintre reperele de forță ale regiunii. Compania vorbește astăzi despre peste 1.700 de hectare de plantații de vie și despre lucrări agricole performante, în timp ce alte prezentări publice ale cramei plasează exploatarea la aproximativ 1.400 de hectare, cultivate în principal cu soiuri autohtone. Dincolo de diferența dintre surse și momente de raportare, un lucru este clar: discutăm despre una dintre cele mai mari și mai bine conturate exploatări viticole din nord-estul țării, într-o denumire de origine protejată la nivelul Uniunii Europene.

Și podgoria Iașului are cifre grele. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași arată că activitatea sa a început la 1 august 1957, când au fost preluate de la fostul GAS Bucium 215,17 hectare. În 1958 s-au mai adăugat 59,85 hectare, iar în primăvara anului 1964 suprafața ajunsese la 502 hectare. Aici viticultura nu înseamnă doar producție, ci și experiment, cercetare și transfer tehnologic, adică exact tipul de teren pe care agricultura de precizie poate prinde rădăcini reale.

Peste această fundație istorică se așază acum noul strat tehnologic. La Iași, folosirea dronelor în agricultura de precizie nu mai este o simplă idee, ci o practică deja prezentată public. Potrivit Agerpres, la USV Iași sunt utilizate drone cu o cameră RGB și alte cinci camere multispectrale, capabile să evidențieze gradele de afectare ale parcelelor și să colecteze imagini de mare precizie, inclusiv în spectre invizibile ochiului uman. Asta înseamnă că problemele din teren pot fi văzute mai devreme, mai clar și mai localizat decât în agricultura clasică, iar deciziile pot deveni mai rapide și mai eficiente.

De aici vine și ideea de vinuri de terroir digital. Terroir-ul clasic spune povestea locului: solul, lumina, relieful, microclimatul, soiul. Terroir-ul digital adaugă povestea locului măsurat, cartografiat și interpretat cu ajutorul tehnologiei. În această nouă logică, via nu mai este tratată uniform doar pentru că așa s-a făcut întotdeauna, ci poate fi urmărită parcelă cu parcelă, semnal cu semnal, stres cu stres. Pentru marile podgorii din jurul Iașiului, asta înseamnă o schimbare de paradigmă: mai puțină agricultură „după experiență generală” și mai multă agricultură bazată pe date.

Vinul din dronă

Tehnologia nu înlocuiește tradiția, ci o obligă să devină mai exactă. Iar într-o piață în care consumatorul cere tot mai mult trasabilitate, origine clară și grijă față de mediu, această precizie poate deveni un argument comercial la fel de important ca reputația unei etichete.

În plus, contextul național împinge lucrurile în aceeași direcție. O.N.V.P.V. a anunțat pentru 2026 o suprafață disponibilă de 1.787,80 hectare pentru autorizații de plantări noi, echivalentul a 1% din suprafața națională cultivată cu viță-de-vie pentru struguri de vin măsurată la 31 iulie 2025. Altfel spus, sectorul vitivinicol românesc continuă să se miște, să se extindă și să se reașeze, iar presiunea modernizării nu mai poate fi evitată nici în marile podgorii istorice.

Dan DIMA