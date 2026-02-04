* în sezonul rece, o viroză nu se vede doar în șervețele și ceaiuri. ci și în bonurile mici care se adună * în județul Iași, raportările săptămânale arată mii de îmbolnăviri respiratorii, iar viroza ajunge să coste mai mult decât pare: medicamente, transport, timp pierdut și stres

În această iarnă, viroza a devenit un fel de monedă locală: se plimbă dintr-o clasă în alta, dintr-un birou în altul, apoi intră în familie și îți schimbă programul fără să ceară voie. În statistici, ea apare ca IACRS – „infecții virale ale căilor respiratorii superioare”, adică virozele clasice raportate de DSP în pachetul mai mare al „infecțiilor respiratorii acute”.

Doar din câteva săptămâni pentru care există raportări publice cu numere clare, rezultă un volum care se apropie de 30.000 de cazuri. De exemplu, la final de octombrie 2025 se raportau 3.429 de viroze într-o singură săptămână. Apoi, în 10–16 noiembrie 2025 au fost 3.190, iar în 17–23 noiembrie încă 3.626 viroze. La început de decembrie, într-o raportare cu scădere, au rămas totuși 1.950 viroze într-o săptămână. În 15–21 decembrie 2025, DSP indica 4.772 viroze, la care s-au adăugat alte 5.000. Între 19 și 25 ianuarie 2026, județul a raportat 3.466 viroze, într-un total de 4.534 îmbolnăviri respiratorii. Adunate, virozele au afectat aproape 30.000 de ieșeni, care au scos bani frumoși din buzunare pentru a-și recăpăta sănătatea.

Totul începe cu farmacia, unde ajungi de obicei înainte să apuci un consult. Un scenariu tipic: febră, nas înfundat, dureri de cap, tuse. Un antiinflamator uzual poate însemna ~30,49 lei (un exemplu concret de preț online), iar un spray nazal decongestionant poate fi ~19,50 lei. Nici n-ai pus încă în coș pastile de gât, sirop, ceaiuri, termometru, teste rapide sau suplimente – iar bonul începe deja să arate ca o „mică factură” pe care o simți.

Apoi vine transportul. Chiar și dacă nu te duci departe, un drum până la medic sau la o farmacie mai bine aprovizionată înseamnă timp, cozi, expunere și bani. În transportul public din Iași, un bilet urban valabil 120 de minute este 4 lei – și, într-o zi proastă, îl consumi de două ori fără să-ți dai seama.

Cea mai mare cheltuială rămâne, de fapt, timpul. O viroză „ușoară” te poate scoate din ritm 2–3 zile; una mai încăpățânată îți mănâncă o săptămână cu tot cu convalescență. Pentru un părinte, costul sare în aer: dacă se îmbolnăvește copilul, nu mai plătești doar tratamentul lui, ci și zilele tale pierdute, babysitting-ul improvizat, naveta rearanjată, întâlnirile mutate, nervii întinși.

Și există o parte pe care nu ți-o dă nimeni pe bon: stresul. Grija să nu „coboare” în plămâni, teama pentru bunici, spaima când febra urcă noaptea, oboseala acumulată, frustrarea că „iar am luat ceva”. În ianuarie, de pildă, DSP indica și sute de internări într-o singură săptămână, semn că sezonul nu e doar despre „un pic de tuse”.

În final, viroza e una dintre cele mai scumpe boli tocmai pentru că pare ieftină. Îți dă impresia că o rezolvi cu câteva pastile, dar îți golește agenda, îți fragmentează munca, îți întinde bugetul în zeci de plăți mici și îți lasă casa pe modul „supraviețuire”. Iarna asta, în Iași, „cât te costă o viroză” nu mai e o întrebare medicală, ci una de economie domestică.

Clara DIMA