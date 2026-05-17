Week-end spectaculos, la Iași

Mii de ieşeni au profitat de vremea frumoasă din acest weekend şi au participat la evenimentele organizate în oraş. Spectacole aviatice, parade canine, târguri tradiţionale şi momente emoţionante dedicate familiilor care au rezistat o viaţă împreună au transformat Iaşul într-un adevărat punct de atracţie.

Un secol de aviaţie comercială în Iaşi a fost sărbătorit în cadrul Take Off Iaşi - Iaşi Air Show. Spectacolul aerian, dedicat celebrării a 100 de ani de la primul zbor comercial care a conectat capitala Moldovei de restul regiunii, pe ruta istorică Bucureşti - Galaţi - Iaşi - Chişinău, a adus la aeroclub mii de persoane din Iaşi şi din alte judeţe.

Curioşi şi pasionaţi de aviaţie au urmărit unul dintre cele mai spectaculoase show-uri susţinute de piloţi de elită ai aviaţiei româneşti. „Sunt foarte multe evoluţii ale Aeroclubului României, care are prezente cele mai pregătite formaţii, cum ar fi Şoimii României, avioane ultrauşoare, precum şi un elicopter de la Inspectoratul General de Aviaţie care o să prezinte un exerciţiu deosebit”, a spus George Rotaru, directorul general al Aeroclubului României.

De la spectacolul din aer, mulţi ieşeni au ajuns direct la Animal Fest by USV Iaşi, eveniment devenit deja tradiţie pentru iubitorii de animale.

Ajuns la cea de-a şasea ediţie, evenimentul s-a desfăşurat sub sloganul „Iubitorii de animale în comunitatea Ştiinţelor Vieţii”, pe Arena USV Iaşi. „Atât Garden Fest, Animal Fest şi Zilele Recoltei sunt evenimente dedicate comunităţii, familiilor cu copii, să vină să vadă păsările, animalele, cum se produce laptele, cum cresc fructele în ferme, nu în supermarket. Ne bucurăm că avem un aflux mare de vizitatori şi vremea ne ajută”, a declarat Gerard Jităreanu.

Vizitatorii au asistat la parade canine, concursuri chinologice, demonstraţii de dresaj şi exerciţii spectaculoase cu cai, organizate la baza hipică a universităţii.

Cei mai fascinaţi au fost copiii. Ei au făcut tot posibilul pentru a-şi convinge părinţii să plece acasă cu un prieten necuvântător. „Am văzut nişte animăluţe frumos colorate. Aş vrea să iau şi acasă unul dar nu mă lasă mama, că mai avem deja câini şi pisici şi zice că nu avem grijă de ei”, a spus un copil prezent la eveniment.

La eveniment au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră Iaşi, ai Autorităţii Vamale Române, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, care au prezentat demonstraţii cu câini de serviciu specializaţi în depistarea activităţilor ilegale şi menţinerea ordinii publice.

Iubitorii de feline au putut admira rase premiate în cadrul salonului felin, iar cei curioşi au avut ocazia să viziteze Muzeul de Anatomie „Prof. Dr. H.C. Vasile Coţofan”, Compartimentul de Urgenţe al Facultăţii de Medicină Veterinară, standurile facultăţilor USV şi târgul de produse agroalimentare. Pentru cei mici au fost organizate ateliere interactive şi activităţi educative.

Atmosferă de sărbătoare a fost şi pe esplanada Palatului Culturii, unde Târgul Meşterilor Populari a readus în prim-plan tradiţiile şi meşteşugurile de odinioară. Aproape 60 de meşteri populari din ţară şi Republica Moldova au venit la Iaşi pentru a prezenta obiecte lucrate manual, tehnici artizanale şi secrete ale vechilor bresle. „Pentru noi a devenit o tradiţie să organizăm târguri ale meşteşugarilor. Altfel nu ne simţim compleţi. De fiecare dată parcă revenim acasă, acasă în casa bunicilor, revenim în mijlocul satului românesc, acolo de unde cu toţii ne avem rădăcinile”, a declarat Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii - Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi”.

Vizitatorii au putut descoperi costume populare, ceramică, obiecte sculptate în lemn şi alte creaţii tradiţionale, într-o atmosferă care a readus farmecul satului românesc în centrul oraşului. „La manifestările de tipul târgurilor meşteşugăreşti vedetele sunt meşterii populari care prin arta lor aduc în prim-plan tradiţii păstrate cu sfinţenie şi transmise din generaţie în generaţie”, a spus Victor Munteanu, şeful Muzeului Etnografic al Moldovei.

Tot în weekend, un moment special a aparţinut seniorilor care au demonstrat că iubirea poate rezista o viaţă întreagă. În Parcul Expoziţiei, aproape 560 de cupluri din Iaşi au participat la cea de-a XXII-a ediţie a sărbătorii "Ziua Familiei", dedicată celor care au aniversat 50 de ani de căsătorie. Nu au lipsit florile pentru doamne, diplomele de onoare, muzica şi dansul, iar participanţii au fost copleşiţi de amintiri care au transformat parcul într-un adevărat ring al emoţiilor. „Sărbătorim familiile care au aniversat 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi au domiciliul în municipiul Iaşi. Este o onoare pentru noi. Suntem primul municipiu din ţară care, în anul 2003, prin voinţa Consiliului Local, a stabilit această premieră”, a declarat Marius Bodoga, directorul Direcţiei Locale de Evidenţă a Populaţiei Iaşi. Laura RADU