* Iașul intră într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale toamnei * procesiunea „Calea Sfinților”, capodoperele lui Brâncuși și Giotto, concertele, spectacolele de teatru și evenimentele pentru copii transformă orașul într-o imensă scenă culturală și spirituală

Trei zile, zeci de evenimente și un oraș care își schimbă ritmul. Între 9 și 11 octombrie 2026, Iașul aduce laolaltă mii de pelerini, iubitori de artă, spectatori de teatru și familii în căutarea unor activități de weekend. De la Catedrala Mitropolitană până la Palatul Culturii, Teatrul Național și Ateneul Național, programul este neobișnuit de bogat. Pelerinajul Sfintei Parascheva rămâne centrul de gravitație al acestor zile, dar oferta culturală depășește cu mult manifestările religioase.

Pelerinajul Sfintei Parascheva schimbă ritmul orașului

Cel mai important eveniment al weekendului este pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, desfășurat între 8 și 15 octombrie. Vineri, 9 octombrie, la ora 14.00, peste 33.000 de credincioși trecuseră deja pe la raclă de la începutul pelerinajului, iar peste 6.000 așteptau să se închine. În același interval fuseseră înregistrate 136 de cazuri medicale, dintre care nouă au necesitat transportul la spital.

Sâmbătă, 10 octombrie, programul religios continuă cu slujbele de dimineață, între orele 7.00 și 11.00, iar seara, de la ora 19.00, are loc slujba de priveghere dedicată și Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Momentul culminant al weekendului este programat duminică, 11 octombrie, între orele 19.00 și 20.30. Procesiunea „Calea Sfinților” va purta pe străzile Iașului moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie, într-unul dintre cele mai importante momente publice ale sărbătorii.

Pentru pelerini, Mitropolia pune la dispoziție două numere de informare, 0757 579 100 și 0757 033 466, iar poziția capătului rândului este actualizată online.

Brâncuși și Giotto, două întâlniri excepționale la Iași

Weekendul aduce și două dintre cele mai importante atracții artistice ale anului. Vineri, 9 octombrie, de la ora 17.00, Muzeul Mitropolitan găzduiește vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. De la Facerea Lumii la «Rugăciunea» lui Brâncuși”. Punctul central îl constituie celebra sculptură „Rugăciunea”, realizată de Constantin Brâncuși, adusă la Iași din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României.

La numai câteva minute de mers, Palatul Culturii oferă o altă întâlnire rară cu istoria artei europene: „Polipticul din Bologna”, capodoperă a lui Giotto, prezentată publicului ieșean în cadrul proiectului SACRUM.

Cele două expoziții dau weekendului o dimensiune culturală aparte. SACRUM Iași Art Festival, organizat în premieră în 2026, reunește pe parcursul lunii peste 50 de manifestări, de la expoziții și instalații multimedia până la concerte, teatru și conferințe.

Beethoven și Rossini deschid weekendul muzical

Vineri, 9 octombrie, iubitorii muzicii clasice au două evenimente importante din care să aleagă. De la ora 19.00, Filarmonica de Stat „Moldova” deschide stagiunea 2026–2027 la Casa de Cultură a Studenților cu un concert dirijat de Cristian Mandeal. Evenimentul marchează începutul Integralei Simfoniilor de Beethoven, proiect dedicat bicentenarului morții compozitorului, care va fi comemorat în 2027. În program se află „Fantezia pentru pian, cor și orchestră” și celebra Simfonie a IX-a, cu participarea Corului Academic „Gavriil Musicescu”. Biletele au prețul anunțat de 73 de lei.

În aceeași seară, de la ora 18.30, Opera Națională Română Iași prezintă „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini, o lucrare monumentală inspirată de suferința Fecioarei Maria la răstignirea lui Iisus.

Teatrul Național și Ateneul, spectacole pentru toate vârstele

Oferta teatrală este la fel de bogată. Vineri, 9 octombrie, de la ora 19.00, Marius Manole și Medeea Marinescu joacă în spectacolul „Napoleon era fată”, la Sala Unirii – Cinema Victoria. De la ora 19.30, Uzina cu Teatru găzduiește spectacolul „Frici”.

Sâmbătă, 10 octombrie, la ora 19.00, pe scena mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” revine „Chirița în provinție”, comedia lui Vasile Alecsandri. Duminică, de la aceeași oră, publicul poate urmări „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu, una dintre cele mai cunoscute satire ale familiei din dramaturgia românească.

Copiii au propriul program. Sâmbătă, de la ora 11.00, Ateneul Național prezintă „Capra cu trei iezi”, iar de la ora 18.30, la Casa de Cultură a Studenților, este programat musicalul „Aladdin”. Duminică, de la ora 11.00, cei mici sunt invitați la „Făt-Frumos din lacrimă”, la Ateneu. Prețurile anunțate pentru spectacolele de dimineață ale Ateneului pornesc de la 20 de lei.

Minerale spectaculoase, festival vegetal și concerte populare

Palatul Culturii devine, între 9 și 11 octombrie, un punct de atracție și pentru pasionații de natură. Mineral Expo – Bijuterii și Minerale, organizat în Holul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, prezintă cristale, pietre semiprețioase, bijuterii și piese de colecție. Atracția ediției este o colecție de stibine de mari dimensiuni, provenite din zona minieră a Maramureșului. Programul anunțat este zilnic, între orele 10.00 și 18.00.

Tot la Palatul Culturii, sâmbătă și duminică, are loc ediția a III-a a Plant Based Fest, un eveniment dedicat produselor alimentare pe bază de plante, cu expozanți și activități pentru vizitatori.

Duminică, 11 octombrie, de la ora 18.00, Sala Polivalentă găzduiește concertul „Cu dor și drag din Bucovina”, cu Ilie Caraș și Orchestra „Lăutarii”, dirijată de Nicolae Botgros. Pentru cei care preferă muzica contemporană, programul include și lansarea albumului „Îngeri” al artistului NIDAL, de la ora 16.00, la Legend Pub.

Un oraș cu mai multe publicuri, în același weekend

Diversitatea evenimentelor din 9–11 octombrie arată că Iașul nu mai trăiește sărbătorile de toamnă exclusiv în jurul pelerinajului. La câteva sute de metri de credincioșii care așteaptă la raclă, vizitatorii pot admira opere vechi de aproape șapte secole, familiile participă la spectacole și târguri, iar sălile de concert își primesc publicul.

Pentru cei care vin din alte localități, perioada presupune însă și aglomerație în centrul orașului, mai ales duminică seara, când procesiunea „Calea Sfinților” va ocupa temporar străzile de pe traseul religios.

Weekendul de 9–11 octombrie deschide astfel una dintre cele mai intense perioade ale toamnei ieșene. Pelerinajul continuă până pe 15 octombrie, iar programul cultural se prelungește prin Festivalul SACRUM și Festivalul Muzicii Românești, programat între 12 și 16 octombrie. Iașul devine, pentru câteva zile, un loc în care patrimoniul, credința și spectacolul contemporan împart aceeași scenă. Maura ANGHEL