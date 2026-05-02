Iașul intră în primul weekend din luna mai cu o ofertă bogată de activități pentru copii și familii. Sâmbătă și duminică, orașul propune ateliere educaționale, experiențe senzoriale, evenimente de dans, spectacole de teatru și activități creative în spații culturale importante, dar și în zone de agrement foarte frecventate.

Pentru părinții care caută alternative la timpul petrecut în fața ecranelor, programul din 2 și 3 mai aduce opțiuni variate, de la experimente despre lumină și natură, până la colaj, slime, ceasuri funcționale realizate manual și spectacole inspirate din povești clasice.

Sâmbătă, 2 mai: știință, culoare și joacă senzorială

La Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, copiii de peste 7 ani sunt invitați, sâmbătă, 2 mai, de la ora 10:30, la un atelier STEAM dedicat bioluminescenței. Evenimentul este organizat de Asociația Cultură Educație Recreație – CERC, în parteneriat cu Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași și CERC Experimentis.

Tema zilei îi poartă pe copii în lumea organismelor care produc lumină naturală, de la creaturi marine până la fenomene spectaculoase din natură. Atelierul îmbină știința, arta și experimentul, într-un format accesibil copiilor curioși, care învață mai ușor atunci când pot atinge, testa și observa.

Tot sâmbătă, de la ora 12:00, Grădina Palas găzduiește „Party Factory – Slime Station & Wax Hands”, un eveniment gratuit dedicat copiilor de toate vârstele. Cei mici își pot crea propriul slime, alegând culori, texturi și sclipici, iar la zona Wax Hands își pot transforma mâinile în amintiri colorate din ceară.

La Palatul Culturii, tot pe 2 mai, de la ora 12:00, are loc atelierul de scriere și colaj „Mici insule de culoare”, dedicat copiilor de peste 8 ani. Activitatea pornește de la lucrări din Galeria de Artă Românească și îi invită pe participanți să observe culorile, peisajele și emoțiile din opere, apoi să le transforme în compoziții proprii. Prețul unui bilet este de 25 de lei.

Pentru copiii foarte mici, Sensory Life Iași organizează, de la ora 10:30, grupuri de familie dedicate jocului și explorării senzoriale. Activitatea este potrivită pentru categoria 0–4 ani, iar accesul costă 70 de lei pentru o familie.

Duminică, 3 mai: dans, teatru și ateliere creative

Duminică, 3 mai, Palas Iași propune un eveniment dedicat International Dance Day. De la ora 12:00, în zona Patinoar, publicul este invitat la ateliere de dans, zumba, acrobații și K-pop Random Dance. Evenimentul mizează pe energie, mișcare și participare directă, fiind potrivit atât pentru copii, cât și pentru adolescenți și tineri pasionați de dans.

La Palatul Culturii, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” organizează atelierul „Ceasul: o călătorie în timp”, pentru copii de peste 8 ani. Activitatea începe la ora 13:00 și include o incursiune în Expoziția „RetroTehnica”, urmată de realizarea și decorarea unui ceas funcțional. Atelierul durează 90 de minute, are maximum 20 de locuri, iar biletul costă 45 de lei.

Teatrul Luceafărul Iași completează programul de duminică prin două spectacole pentru copii. De la ora 11:00, în Sala Mare, este programată „Mica sirenă”, adaptare după basmul lui Hans Christian Andersen, recomandată copiilor de peste 5 ani. Biletul costă 48 de lei.

Seara, de la ora 17:30, în Sala Mică, copiii pot vedea „Muzicanții din Bremen”, spectacol după Frații Grimm, realizat în parteneriat cu Centrul Cultural German Iași. Producția este recomandată copiilor între 5 și 14 ani, iar prețul unui bilet este tot 48 de lei.

Programul acestui weekend arată o direcție tot mai vizibilă în Iași: activitățile pentru copii nu mai sunt simple forme de divertisment, ci devin experiențe de învățare. Muzeele, teatrele, spațiile educaționale private și zonele de agrement intră tot mai mult în competiția pentru timpul liber al familiilor.

Atelierele STEAM, colajele inspirate de artă, experimentele senzoriale, dansul și teatrul oferă copiilor contexte diferite de dezvoltare. Unii descoperă știința prin lumină, alții învață să lucreze cu mâinile, să observe detalii, să-și exprime emoțiile sau să capete încredere în corpul lor prin mișcare.

Pentru părinți, weekendul de 2–3 mai este și un test de organizare: multe evenimente se suprapun ca orar, iar alegerea depinde de vârsta copilului, buget, distanță și tipul de experiență dorit. Vestea bună este că oferta este suficient de variată încât fiecare familie să poată găsi o activitate potrivită. Clara DIMA