Winter Sale vine la Palas Iași cu reduceri de până la 70%!

Iași, 16 ianuarie 2025

Ianuarie este luna cu cele mai mari oferte și soldări la majoritatea brandurilor, iar magazinele din Palas te ajută să îți scoți în evidență stilul și să porți piesele vestimentare care te avantajează. Campania Winter Sale a început, iar promoțiile ajung până la 70%. Consultă catalogul online și descoperă ofertele propuse de zeci de magazine!

Dacă ți-ai stabilit obiectivele, știi ce aventuri te așteaptă în noul an și ești pregătit să pășești cu stil în 2025, vino la Palas și alege-ți outfiturile perfecte care te vor însoți în călătoria ta spre reușitele personale și profesionale! Anul acesta, fii comod doar în hainele pe care le vei purta și ieși din tipare cu piesele vestimentare de la branduri de renume. Ai ocazia să îți completezi garderoba cu articole de la Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Liu Jo, BOSS, Calvin Klein, Guess, Stradivarius, Levi’s, Peek&Cloppenburg, Mango, dar și din alte locații.

Dacă ți-ai propus să acorzi mai mult timp activităților sportive, Nike, Intersport și Hervis au reduceri la colecții pentru fitness, antrenamente la sală, aventuri în aer liber, precum și la accesorii necesare pentru sesiuni sportive reușite.

Nici în 2025 nu trebuie să îți lipsească glam-ul! Swarovski, Splend’Or, Paradis, Coriolan și alte branduri de profil din Palas propun reduceri de până la 50% la o gamă variată de bijuterii și accesorii. Cei mici sunt întâmpinați cu oferte atractive la jucării și piese vestimentare la Cocodrillo, Primigi, dar și în alte magazine dedicate copiilor.

Anul acesta, Douglas, PUPA, my Geisha, Nala, NYX, the Makeup SHOP, Yves Rocher sau Xpert Beauty te încurajează să îți oferi mai multe momente de răsfăț și self-care, prin promoții la game variate de produse de îngrijire. Reduceri mai găsești la Calzedonia, Penti, DM, dar și la alte magazine. Iar de la English Home, Zara Home și Miniso poți alege produse din categoria home&deco.

Vino la Palas și pregătește-te pentru noul an cu promoțiile de la brandurile tale favorite!

