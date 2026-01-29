Zece giganți ai construcțiilor se luptă pentru varianta ocolitoare a Vasluiului

Este asalt total pe una dintre cele mai importante investiții rutiere din Moldova! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit nu mai puțin de 10 oferte la licitația pentru proiectarea și execuția Variantei de ocolire Vaslui, un proiect strategic estimat la 593 de milioane de lei – adică aproape 119 milioane de euro, fără TVA.

Noua șosea de centură va avea 18 kilometri, va scoate traficul greu din oraș și va schimba radical mobilitatea în zonă. Vor fi realizate 9 lucrări de artă (poduri și pasaje), 6 sensuri giratorii, două parcări de scurtă durată, toate într-un proiect care trebuie dus la capăt în 36 de luni.

Traseul va porni din DN 24, zona Satu Nou, va ocoli Vasluiul prin sud și se va închide în DN 15D, spre Mărășeni – un culoar rutier așteptat de ani de zile de șoferi și transportatori.

Cele 10 oferte au intrat oficial în procedura de evaluare, iar termenul-limită este 26 februarie 2026, ora 18:00. Câștigătorul nu va fi ales doar pe baza prețului, ci pe criteriul „cel mai bun raport calitate–preț”, unde 40% contează oferta financiară, 60% contează experiența, echipa și strategia de implementare.

Cu alte cuvinte, nu câștigă cel mai ieftin, ci cel mai bine pregătit.

Cine sunt „greii” din competiție

Lista participanților arată ca un who’s who al infrastructurii rutiere din România și Europa. Se regăsesc constructori consacrați precum Erbașu, Bog’Art, Swietelsky, Concelex, Frasinul, dar și firme care au intrat mai recent în acest segment, precum Ness Proiect Europe, cu sprijinul unor subcontractanți puternici.

Competiția reunește asocieri impresionante, cu zeci de firme de proiectare, construcții, mediu, arheologie și consultanță, inclusiv parteneri din Austria, Italia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina.

Studiul de fezabilitate a fost realizat de Eurocerad International, iar punctajele tehnice vor ține cont de experiența managerului de proiect, experiența inginerilor de drumuri și poduri, perioada de garanție, metodologia de execuție, graficul Gantt și corelarea resurselor.

Pentru Vaslui, această variantă ocolitoare înseamnă mai puțin trafic greu în oraș, mai puțină poluare, mai multă siguranță rutieră, o deschidere reală spre dezvoltare economică.

Pentru constructori, însă, miza este uriașă: un contract de sute de milioane, vizibilitate națională și un proiect care poate defini următorii ani de activitate. Miruna NEACȘU