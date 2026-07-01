Zeci de comune primesc terenuri de sport noi

* lista este lungă și impresionantă: Scânteia, Cotnari, Rediu, Tomești, Ruginoasa, Mogoșești, Tătăruși, Dolhești, Șcheia, Fântânele * până la 90% din valoarea proiectelor este acoperită din fonduri județene, iar valoarea maximă poate ajunge până la 10 milioane de lei per proiect

Iașul intră într-o nouă etapă de transformare administrativă cu un program care promite să schimbe fața satelor din județ. Sub umbrela Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială 2025–2030, Consiliul Județean declanșează o adevărată avalanșă de investiții în comunitățile rurale, cu accent pe sport, educație și infrastructură locală.

În centrul acestui val de finanțări se află o componentă care a stârnit un interes uriaș: terenurile de sport pentru copii și tineret, proiecte care ajung în zeci de comune din județ.

Zeci de comune, o singură direcție: sport pentru copii

În urma apelului de proiecte lansat în 2025, nu mai puțin de zeci de administrații locale au intrat în competiția pentru finanțare. Iar rezultatul este unul spectaculos: comune din întreg județul Iași vor primi bani pentru construirea sau modernizarea terenurilor de sport.

Pe listă se află UAT-urile Scânteia, Cotnari, Rediu, Tomești, Ruginoasa, Mogoșești, Tătăruși, Dolhești, Șcheia, Fântânele. Acestea intră acum într-un amplu proces de modernizare care promite să schimbe complet viața copiilor din mediul rural.

Pentru multe dintre aceste localități, este pentru prima dată când vorbim despre terenuri de sport moderne, sigure și accesibile, nu improvizații sau suprafețe degradate.

În spatele acestui program se află o schemă de finanțare puternică: până la 90% din valoarea proiectelor este acoperită din fonduri județene, iar valoarea maximă poate ajunge până la 10 milioane de lei per proiect.

Este, practic, una dintre cele mai mari injecții de finanțare direcționată către mediul rural din județul Iași din ultimii ani.

Autoritățile vorbesc despre un mecanism gândit pentru a reduce diferențele dintre urban și rural, acolo unde bugetele locale nu reușesc să acopere nevoile de bază.

Iașul schimbă regulile jocului în mediul rural

Dincolo de cifre, miza este uriașă: transformarea satelor din județ într-un spațiu mai apropiat de standardele urbane.

Terenurile de sport nu mai sunt privite ca simple investiții locale, ci ca instrumente sociale - locuri unde copiii se întâlnesc, se dezvoltă și au acces la activități pe care, în multe zone, nu le-au avut niciodată.

În același timp, programul include și alte direcții strategice: parcuri de joacă, piețe modernizate și microbuze școlare, toate menite să reducă izolarea comunităților mici.

Drumul până la aprobarea finală nu a fost lipsit de controverse. Unele proiecte au fost contestate în instanță, iar procesul a ajuns până la Curtea de Apel Iași.

Totuși, deciziile definitive au confirmat legalitatea procedurilor, iar programul a putut merge mai departe, deschizând drumul către implementare.

Pentru mii de copii din județul Iași, asta înseamnă un lucru concret: locuri reale unde pot face sport, nu promisiuni.

Programul 2025–2030 marchează o schimbare de ritm în dezvoltarea județului. Nu mai vorbim doar despre investiții izolate, ci despre o strategie amplă, care împinge infrastructura și serviciile publice către comunitățile mici. Carmen DEACONU