Un proiect care poate face diferența dintre viață și moarte prinde contur în nord-estul României: 90 de defibrilatoare automate externe vor fi instalate strategic în județele Iași, Vaslui și Botoșani, într-o inițiativă transfrontalieră ce implică și instituții sanitare din Republica Moldova.

Proiectul, coordonat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest Iași, nu este doar o investiție în echipamente, ci o strategie de salvare rapidă în zonele unde fiecare minut contează — în special în mediul rural, unde ambulanțele ajung adesea cu întârziere.

În caz de stop cardiac, șansele de supraviețuire scad dramatic cu fiecare minut fără intervenție. Aici intervin aceste dispozitive, care sunt complet automatizate, pot fi utilizate de persoane fără pregătire medicală, oferă instrucțiuni vocale clare și pot restarta inima înainte de sosirea echipajelor medicale.

Practic, orice cetățean poate deveni prima verigă în lanțul salvării.

Un element esențial este integrarea acestor defibrilatoare în sistemul de urgență. Astfel, atunci când cineva apelează 112, dispecerii vor putea identifica cel mai apropiat defibrillator, vor ghida apelantul către el și-i oferi instrucțiuni în timp real pentru utilizare.

Este un pas major către un sistem modern, în care tehnologia și comunitatea lucrează împreună pentru salvarea de vieți.

Accent pe mediul rural

Decizia de a amplasa majoritatea echipamentelor în sate nu este întâmplătoare, deoarece acolo timpii de intervenție sunt mai mari, accesul la servicii medicale este limitat, riscul de deces în caz de stop cardiac este semnificativ mai ridicat.

Prin această distribuție, proiectul încearcă să reducă una dintre cele mai dure inegalități din sistemul de sănătate: diferența dintre urban și rural.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 320.000 de euro — o sumă relativ modestă raportată la impactul potențial.

Poate cel mai important rezultat nu va fi numărul de aparate instalate, ci faptul că oamenii vor începe să înțeleagă că nu trebuie să fie medici pentru a salva o viață.

Într-o regiune unde distanța până la ajutor poate fi fatală, aceste defibrilatoare transformă fiecare comunitate într-un potențial punct de intervenție. Daniel BACIU