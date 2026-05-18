53 de elevi au fost recompensați la Iași pentru rezultatele obținute la Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, ediția a XXVIII-a. Festivitatea de premiere a avut loc duminică, 17 mai 2026, după trei zile în care orașul a găzduit una dintre competițiile importante dedicate matematicii aplicate.

Concursul s-a desfășurat în perioada 15–17 mai 2026 și a reunit elevi din întreaga țară, în cadrul celor două secțiuni ale competiției.

Premiile în bani au fost acordate de Ministerul Educației și Cercetării. În total, au fost oferite 8 Premii I, fiecare în valoare de 1.000 de lei, 9 Premii al II-lea, de câte 700 de lei, 8 Premii al III-lea, de câte 500 de lei, și 28 de mențiuni, fiecare în valoare de 300 de lei.

Pe lângă aceste distincții, Societatea de Științe Matematice din România a acordat medalii de aur, argint și bronz. Au mai fost oferite un premiu din partea SSMR și două mențiuni acordate de ISJ Iași și de Asociația Centrul de Pregătire Performanță în Matematică, din cadrul Departamentului de Matematică al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Matematica aplicată, miza concursului „Adolf Haimovici”

Concursul „Adolf Haimovici” are o particularitate importantă în peisajul competițiilor școlare: pune accent pe folosirea matematicii în contexte aplicate, nu doar pe rigoarea calculului. Această orientare îl face relevant pentru elevii care se pregătesc pentru domenii precum ingineria, economia, tehnologia, arhitectura, informatica sau științele aplicate.

Pentru Iași, găzduirea competiției înseamnă mai mult decât organizarea unui eveniment național. Este și o confirmare a tradiției educaționale construite în jurul școlilor, profesorilor, universităților și mediului academic local.

Ediția din acest an a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, sub egida Ministerului Educației și Cercetării.

Din echipa de organizare au făcut parte profesori din cadrul ISJ Iași și cadre didactice implicate în desfășurarea concursului, între care Rodica Leontieș, Ines Crețu, Alina Gheorghiu, Darius Bortoae, Cristina Timofte, Manuel Neacșu, Daniela Munteanu, Mălina Stanciu, Ionuț Arotăritei și Mihai Popa.

Clara DIMA