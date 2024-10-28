Zeci de evenimente de anvergură, la Iași, de Zilele UAIC

* „Zilele Universității înseamnă peste 80 de evenimente organizate de colegii noștri, unele cu un caracter științific foarte important, unele cu accent pe interacțiune sau networking, altele care au o componentă importantă de deschidere către comunitate”, a transmis prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC

La sfârșitul săotămânii trecute, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a avut loc ceremonia de aniversare a 164 de ani de la fondarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). „Zilele Universității înseamnă peste 80 de evenimente organizate de colegii noștri, unele cu un caracter științific foarte important, unele cu accent pe interacțiune sau networking, altele care au o componentă importantă de deschidere către comunitate. Mulțumesc colegilor care fac din această perioadă una de sărbătoare, o perioadă care este mai mult decât o simplă aniversare. Folosesc acest moment și pentru a marca faptul că și aici au existat activități precursoare momentului de înființare propriu-zisă a Universității din Iași, la 26 octombrie 1860, prin urmare putem vorbi de sute de ani de tradiție a învățământului superior ieșean”, a transmis prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC.

La ceremonie a participat și Katae Takashi, ambasadorul Japoniei în România, care s-a declarat onorat de invitația de a sărbători împreună cu comunitatea academică de la UAC 164 de ani de existență a celei mai vechi universități din România. „Împărtășim valori comune, precum dedicarea pentru precizia academică și respectul pentru diversitatea culturală. Mă bucur că universitatea dumneavoastră are legături academice puternice cu instituții similare din Japonia, sunt convins că acestea se vor dezvolta și mai mult în viitor”, a spus ambasadorul Japoniei.

În cadrul ceremoniei, a fost acordat titlul de Professor Emeritus pentru patru profesori ai Universității: Cristian Enăchescu (post mortem) - Facultatea de Fizică, Dorel Lucanu - Facultatea de Informatică, Andrei Corbea-Hoișie - Facultatea de Litere, Eugen Munteanu, Facultatea de Litere.

Totodată, au fost premiați cercetătorii UAIC cu cele mai bune rezultate obținute în în anul universitar 2023-2024, distincțiile fiind oferite de prof. univ. dr. Romeo Iulian Olariu – prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe. Au fost premiați: conf. univ. dr. Victor Surugiu - Facultatea de Biologie, prof. univ. dr. Mihail-Lucian Bîrsă - Facultatea de Chimie, prof. univ. dr. Sorin Gabriel Anton - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, prof. univ. dr. Liliana Mitoșeriu - Facultatea de Fizică, lect. univ. dr. Leontin Pădurariu - Facultatea de Fizică, lect. univ. dr. Ioana-Laura Velicu - Facultatea de Fizică, conf. univ. dr. Ciprian Mărgărint - Facultatea de Geografie și Geologie, conf. univ. dr. Lucian Sfîcă - Facultatea de Geografie și Geologie, conf. univ. dr. Roxana-Gabriela Curcă - Facultatea de Istorie, conf. univ. dr. Oana Cogeanu-Haraga - Facultatea de Litere, conf. univ. dr. Roxana Vieru - Facultatea de Litere, prof. univ. dr. Violeta Leoreanu – Fotea - Facultatea de Matematică, prof. univ. dr. Eugen Vărvărucă - Facultatea de Matematică, conf. univ. dr. Ionuț Munteanu - Facultatea de Matematică, conf. univ. dr. Violeta Enea - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, CS III dr. Vasilica-Corina Ciobănașu - Institutul de Cercetări Interdisciplinare, CS III dr. Florin-Constantin Mihai - Institutul de Cercetări Interdisciplinare, CS II dr. Simona Mitroiu - Institutul de Cercetări Interdisciplinare.

Tot în cazul ceremoniei au fost acordate bursele „Sfântul Dumitru” de către prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în perioada 2000-2008.

La ediția din acest an, în competiția pentru obținerea bursei „Sfântul Dumitru” s-au înscris 17 studenți ai UAIC cu performanțe academice deosebite, bursa fiind fiind acordată, în premieră, către doi studenți remarcabili ai UAIC: Gabriel Brehuescu, de la Facultatea de Matematică (student în anul I, studii universitare de master, specializarea Matematici Aplicate) și George-Alex Dumitrescu, de la Facultatea de Informatică (student în anul I, studii universitare de master, specializarea „Inteligență artificială și optimizare”).

Programul Zilelor Universității cuprinde peste 80 de evenimente academice, incluzând sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii, workshopuri, conferinţe, simpozioane, colocvii, dezbateri, mese rotunde şi activități sportive, organizate de cele 15 facultăți ale UAIC, Institutul de Cercetări Interdisciplinare și Departamentul de Învățământ Preuniversitar. Radu MARIN