Zeci de locuri de parcare scoase la licitație în cea mai disputată zonă a orașului

Într-un oraș în care fiecare metru pătrat de asfalt este disputată, o nouă rundă de licitații pentru locuri de parcare reprezintă un eveniment urban cu miză directă pentru mii de locuitori.

Direcția Exploatare Patrimoniu anunță organizarea, pe 12 mai 2026, a unei serii de licitații publice cu strigare pentru locuri de parcare în unele dintre cele mai solicitate zone ale orașului: Dacia, Centru și Gheorghe Doja. Dincolo de limbajul tehnic, realitatea din teren este una simplă și tensionată: cererea depășește cu mult oferta, iar fiecare loc de parcare devine un mic activ urban disputat în timp real.

Procedura este clar structurată, dar intens competitivă. Licitațiile vor avea loc la sediul DEP din Șoseaua Națională nr. 43, iar dosarele trebuie depuse până la 7 mai 2026, ora 13:00, un termen-limită care funcționează ca primul filtru într-o selecție deja anticipată ca fiind aglomerată.

Ziua de 12 mai este împărțită în trei momente distincte, fiecare cu propria „zonă de presiune” urbană.

Dimineața începe la ora 10:00 cu zona Gheorghe Doja nr. 5, unde este disponibil un singur loc de parcare, dar cu mai multe blocuri arondate, ceea ce sugerează o competiție directă între locatari dintr-un areal dens construit. Aici, un singur loc devine automat obiect de interes pentru mai multe scări de bloc, amplificând valoarea sa practică.

La ora 11:00, atenția se mută în zona Grigore Ureche nr. 1, unde sunt scoase la licitație trei locuri de parcare. Deși numărul este ușor mai mare, aria de acoperire este extinsă, incluzând mai multe blocuri importante din centru, ceea ce crește semnificativ numărul potențialilor participanți.

Momentul central al zilei este însă ora 12:00, când intră în scenă Bulevardul Dacia nr. 37, cu o ofertă considerabil mai mare: 33 de locuri de parcare disponibile simultan. Este, practic, cel mai important „lot” al licitației, atât prin volum, cât și prin interesul anticipat. Lista locurilor scoase la licitație include zeci de poziții individuale, de la numere mici până la peste 100, semn că zona este intens parcelată și complet integrată într-un sistem rezidențial dens.

În jurul acestei zone se conturează și cea mai mare presiune competitivă: blocuri arondate multiple, densitate mare de locuire și o cerere constantă pentru spațiu de parcare într-un context urban în care automobilul rămâne dominant, iar infrastructura rutieră nu mai reușește să țină pasul cu numărul de vehicule.

Procedura de înscriere adaugă un strat suplimentar de formalism digital: documentele trebuie transmise exclusiv prin e-mail, la o adresă dedicată, ceea ce mută competiția din spațiul fizic în cel administrativ și electronic. Carmen DEACONU